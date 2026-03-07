“No voy a aprender su maldito idioma”, dice Trump ante mandatarios latinoamericanos

Donald Trump recibe aplausos de una decena de mandatarios latinoamericanos en la Cumbre de las Américas. Foto: Rebecca Blackwell / AP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante una docena de mandatarios latinoamericanos convocados en Florida, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó: “No voy a aprender su maldito idioma, no tengo tiempo”.

“No tengo problema con los idiomas, pero no voy a dedicar tanto tiempo a aprender el suyo”, abundó el mandatario entre risas de los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele, y de Argentina, Javier Milei, entre otros.

Entonces reconoció que su secretario de Estado, Marco Rubio, tiene una ventaja por ser bilingüe.

Luego dijo que prefiere tener un buen intérprete, aunque luego contó que en un encuentro con un mandatario extranjero al que no identificó, el traductor falló.

Donald Trump convocó a mandatarios de derecha de Latinoamérica para firmar un acuerdo para combatir al narcotráfico en la región.

Además de Milei y Bukele asistieron los presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz; de Costa Rica, Rodrigo Chavez; de República Dominicana, Luis Abinader; de Ecuador, Daniel Noboa; de Guyana, Irfaan Ali; de Honduras, Nasry Asfura; de Panamá, José Raúl Mulino; de Paraguay, Santiago Peña, y de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar. También acudió el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.