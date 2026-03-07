Partido de exrapero lidera resultados en Nepal en primera elección tras revuelta de 2025

Balendra Shah, en primer plano, exalcalde de la Ciudad Metropolitana de Katmandú y candidato a primer ministro por el Partido Rastriya Swatantra, recibe su certificado de victoria tras derrotar al exprimer ministro Khadga Prasad Oli, del Partido Comunista de Nepal-Marxista-Leninista Unificado (CPN-UML), en Jhapa, a unos 430 kilómetros al sureste de Katmandú, Nepal, el domingo 8 de marzo de 2026. Foto: AP Foto/Umesh Karki

KATMANDÚ, Nepal (AP) — Los resultados preliminares y parciales difundidos este sábado mostraron que un nuevo partido político encabezado por un exrapero va a la cabeza en las elecciones parlamentarias de Nepal, las primeras del país desde la revuelta liderada por jóvenes el año pasado.

El partido Rastriya Swatantra, o Nacional Independiente, ya había ganado 60 de los 165 escaños elegidos directamente y encabezaba el conteo en otras 61 circunscripciones, según los resultados publicados por la Comisión Electoral de Nepal.

Su candidato a primer ministro es Balendra Shah, un rapero convertido en político, que ganó la alcaldía de Katmandú en 2022 y se consolidó como una figura destacada en el levantamiento de 2025 que derrocó al exprimer ministro Khadga Prasad Oli.

El político, de 35 años, destacó la salud y la educación para los nepaleses pobres como un eje clave de su campaña, que se apoyó en una ola de enojo público contra los partidos políticos tradicionales.

Shah, que se enfrentó directamente a Oli en un distrito del sureste, ganó el escaño por un amplio margen al obtener casi cuatro veces más votos que el exprimer ministro.

Los 13 asientos anunciados hasta ahora para otros partidos fueron para el Partido del Congreso de Nepal y dos partidos comunistas.

Los votantes eligen directamente a 165 miembros para la Cámara de Representantes, la cámara baja del Parlamento. Los 110 escaños restantes del órgano, que cuenta con 275 miembros, se asignarán mediante un sistema de representación proporcional, en el que los partidos políticos reciben asientos en función de su proporción del voto.

El recuento de votos continuaba el sábado en la mayoría de las circunscripciones del país y se esperan los resultados finales dentro de los próximos dos días. Se recogían urnas de aldeas montañosas remotas en las zonas del norte del país mediante helicópteros.

La elección es considerada ampliamente como una contienda a tres bandas, marcada por la frustración de los votantes ante la corrupción generalizada y por las exigencias de una mayor rendición de cuentas del gobierno.

El Partido Rastriya Swatantra se fundó apenas en 2022, pero obtuvo un enorme respaldo en estas elecciones, lo que plantea un fuerte desafío a dos partidos que han dominado durante mucho tiempo: el Congreso Nepalí y el Partido Comunista de Nepal (Marxista-Leninista Unificado).

Las protestas de 2025 contra la corrupción y la mala gestión del gobierno se desencadenaron por una prohibición de las redes sociales, antes de convertirse en una revuelta popular contra el gobierno. Decenas de personas murieron y cientos resultaron heridas cuando los manifestantes irrumpieron en edificios gubernamentales y la policía abrió fuego contra ellos.