Adolescente que mató a sus padres para financiar intento de asesinato de Trump recibe cadena perpetua. Foto: AP

WAUKESHA, Wisconsin (AP).- Un adolescente de Wisconsin que mató a sus padres y les robó su dinero para financiar su plan de matar al presidente Donald Trump con una bomba lanzada desde un dron fue sentenciado a cadena perpetua el jueves.

Nikita Casap, de 18 años, se declaró culpable en enero de dos cargos de homicidio intencional en primer grado en el Tribunal de Circuito del Condado de Waukesha en relación con las muertes a tiros de su madre, Tatiana Casap, y su padrastro, Donald Mayer, en 2025. Los fiscales retiraron otros siete cargos en un acuerdo de culpabilidad, incluidos dos cargos de ocultar un cadáver y robo.

El homicidio intencional en primer grado conlleva cadena perpetua obligatoria. La única duda al comenzar la audiencia de sentencia el jueves por la tarde era si Casap podría optar a la libertad condicional en algún momento.

Tras calificar los delitos de Casap de "horribles" e "inexplicables", Ramírez finalmente dictó dos cadenas perpetuas sin posibilidad de supervisión prolongada, el término que el sistema de justicia penal de Wisconsin utiliza para la libertad condicional. El juez dijo que no tenía una "bola de cristal" que le indicara cuándo cambiaría Casap, si es que lo hacía.

“Decidí que no es elegible para una liberación prolongada porque no sé... cuándo y si puede ocurrir un cambio profundo y significativo”, dijo Ramírez.

Madre y padrastro asesinados en su casa

Según una denuncia penal, los investigadores creen que Casap disparó a su padrastro y a su madre en su casa en el pueblo de Waukesha el 11 de febrero de 2025 o alrededor de esa fecha.

Vivió con los cuerpos en descomposición durante dos semanas antes de huir a través del país en la camioneta de su padrastro con 14 mil dólares en efectivo, joyas, pasaportes, la pistola de su padrastro y el perro de la familia, según la denuncia. Finalmente, fue arrestado durante una parada de tráfico en Kansas el 28 de febrero, tras cuatro días prófugo.

Las autoridades federales acusaron a Casap de planear los asesinatos de sus padres, comprar un dron y explosivos y compartir sus planes con otras personas, incluyendo a una persona que hablaba ruso. En una orden de registro federal, afirmaron que escribió un manifiesto pidiendo el asesinato de Trump y que estaba en contacto con otras personas sobre su plan para derrocar al gobierno estadounidense.

“El asesinato de sus padres parecía ser un esfuerzo por obtener los medios financieros y la autonomía necesarios para llevar a cabo su plan”, decía la orden.

Los detectives encontraron varios mensajes en el celular de Casap, fechados en enero de 2025, en los que le preguntaba cuánto tiempo tendría que esconderse antes de ser trasladado a Ucrania. Un desconocido respondió en ruso, según la denuncia, pero el documento no especifica qué le dijo esa persona a Casap. En otro mensaje, Casap pregunta: “Entonces, mientras esté en Ucrania, ¿podré llevar una vida normal? ¿Aunque se descubra que lo hice?”.

Los fiscales insisten en que Casap es demasiado peligroso para ser liberado alguna vez

La fiscal de distrito Lesli Boese le dijo al juez el jueves que Casap era demasiado peligroso para ser liberado de prisión.

Basándose en una entrevista que Casap concedió al FBI, Boese afirmó que Casap y su madre se mudaron a Estados Unidos desde la República de Moldavia cuando Casap estaba en primaria, pero que, a medida que crecía, se volvió cada vez más adicto a lo que ella llamaba "sitios web perturbadores". No dio más detalles, pero en un momento dado dijo que había estado investigando sobre asesinos en serie y tiroteos escolares.

Boese afirmó que Casap ideó un plan a finales de 2024 para atacar a Trump con un rifle AK-47 acoplado a un dron. Posteriormente, el adolescente decidió que quería lanzar explosivos sobre Trump desde un dron y luego huir en barco a Ucrania, donde planeaba ocultarse durante una década, según el fiscal de distrito. Casap declaró a los agentes que no le habría importado cuántas personas del entorno de Trump resultaran heridas durante el intento de asesinato.

Empezó a hablar con dos personas en línea que le ofrecieron venderle el dron y los explosivos. Le envió a una de ellas 8700 dólares en bitcoins desde la cuenta de su padrastro, Mayer, sin darse cuenta de que lo estaban estafando, y nunca hubo un dron ni explosivos, afirmó Boese.

Abogado defensor pide clemencia

El abogado de Casap, Paul Rifelj, le pidió a Ramírez que le permitiera obtener la libertad condicional después de 20 años. Dijo que la noticia de que un médico había conducido su coche contra un mercado navideño en Magdeburgo, Alemania, en diciembre de 2024, lo enfureció. El adolescente decidió entonces que quería cambiar el mundo asesinando a un político, dijo Rifelj.

Los dos contactos que prometieron ayudarlo a matar a Trump lo convencieron de que era parte de una estrategia militar más amplia, ofreciéndole dirección y propósito en un momento en que se estaba aislando en la escuela, según Rifelj.

“Los niños son más que sus peores acciones”, afirmó.

Casap parecía temblar mientras escuchaba a ambas partes presentar sus argumentos. Pronunció un discurso entre lágrimas, diciendo que amaba a su madre y que se preocupaba por ella todo el tiempo, incluso cuando ella buscaba algo en un estante alto. Dijo que no era tan cercano a Mayer, pero que Mayer lo trataba como a un hijo.

Pero se obsesionó con pensamientos de odio.