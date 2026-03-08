Aparece en Colombia grupo criminal denominado “Mexicanos Nueva Generación”

Propaganda en un poste de electricidad en la esquina de una estación de policía destruida en un ataque guerrillero tres meses antes de las elecciones. Foto: AP

BOGOTÁ (apro).- Un grupo del crimen organizado denominado “Los Salsas Mexicanos Nueva Generación” apareció este domingo en un municipio del caribe colombiano en el marco de las elecciones legislativas que se desarrollan en el país bajo acoso de bandas armadas en algunas regiones en las que intentan incidir en los comicios.

El comandante de la Armada colombiana, almirante Juan Ricardo Rozo, dijo que cinco integrantes de “Los Salsas Mexicanos Nueva Generación” fueron capturados por infantes de Marina en el municipio de Arjona, departamento (estado) de Bolívar, unos 635 kilómetros al noroccidente de Bogotá.

En una rueda de prensa en el Puesto de Mando Unificado (PMU) que monitorea el desarrollo de las elecciones, Rozo afirmó que los miembros de esa organización de la delincuencia organizada fueron capturados por los delitos de “perturbación al certamen democrático” y “destrucción, supresión y ocultamiento de documento público” (boletas electorales).

La aparición de ese grupo se produce dos semanas después de que el jefe del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oceguera Cervantes, “El Mencho”, fuera abatido en Tapalpa, en el estado mexicano de Jalisco, en un enfrentamiento con el Ejército.

En Colombia, igual que en México, varios grupos criminales intentan incidir en los procesos electorales, ya sea por medio de la intimidación, la coacción, la amenazas o el reparto de dinero para comprar votos.

No es la primera vez que bandas criminales colombianas adoptan nombres relacionados con México y con el CJNG y el Cártel de Sinaloa.

En el noroccidental departamento de Quibdó operan las llamadas “Fuerzas Armadas Mexicanas de Colombia”, mientras que en el sur del país, en la frontera con Ecuador, surgió un grupo denominado “Los Sinaloas”, también conocido como Comandos de la Frontera.

La relación con el CJNG ha sido ostentada en Colombia por la banda de “Los Shotas” en el suroccidental puerto de Buenaventura, y en Ecuador, el grupo de narcotraficantes Los Lobos, el más poderoso de ese país después de Los Choneros, se asume como aliado del cártel mexicano que lideraba “El Mencho”.

Las elecciones legislativas en Colombia han transcurrido en paz en términos generales, pero la policía y el Ejército reportaron la desactivación de seis atentados contra puestos de votación, 22 intentos de hackeo del sistema informático electoral y 70 capturas relacionadas con delitos electorales, entre ellas la compra de votos.

En el nororiental municipio de Arauca, la policía reportó que unas 300 personas fueron encontradas en un finca donde las instruían cómo votar a cambio de dinero, mientras que en todo el país han sido incautados tres mil 626 millones de pesos colombianos en efectivo, unos 965 mil dólares, destinados a comprar votos.