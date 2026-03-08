Bahrein reporta un ataque iraní a planta desalinizadora entre temores de ataques a objetivos civiles

Llamas se alzan desde una instalación de almacenaje de petróleo al sur de la capital iraní, Teherán, durante ataques en la ciudad en la campaña militar de Estados Unidos e Israel. Foto: AP

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Bahrein acusó a Irán de atacar una planta desalinizadora el domingo, lo que aumentó los temores de que la infraestructura civil pueda convertirse en un blanco legítimo en la guerra, mientras el presidente de Irán prometía ampliar los ataques del país contra objetivos estadounidenses en toda la región frente a intensos ataques aéreos de Estados Unidos e Israel.

Un ataque israelí a última hora de la noche contra una instalación petrolera cubrió de humo partes de la capital de Irán, Teherán, el domingo, mientras Israel reanudaba sus ataques en el Líbano. El presidente Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometieron seguir adelante con la campaña de nueve días, que se ha extendido por toda la región y parece no tener fin a la vista.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, amenazó el domingo con intensificar los ataques contra objetivos estadounidenses en todo Oriente Medio. Pareció dar marcha atrás respecto a comentarios conciliadores hacia sus vecinos del Golfo el sábado. Esos comentarios, en los que se disculpó por ataques en su territorio, fueron rápidamente contradichos por los sectores duros iraníes.

En el Líbano, el ministro de Salud dijo el domingo que hay 83 niños entre los 394 muertos hasta ahora en el conflicto de la última semana entre Israel y el grupo político y militar Hezbollah.

Israel ha ordenado evacuar a decenas de millas de libaneses antes de una ofensiva destinada a erradicar al grupo armado respaldado por Irán.

La guerra, que Israel y Estados Unidos iniciaron con ataques aéreos el 28 de febrero, ha matado hasta ahora al menos a 1.230 personas en Irán, más de 300 en el Líbano y alrededor de una docena en Israel, según funcionarios. Seis soldados estadounidenses también han muerto.

El conflicto ha sacudido los mercados globales, interrumpido los viajes aéreos y debilitado al liderazgo de Irán por cientos de ataques aéreos israelíes y estadounidenses.

Mohammad Bagher Qalibaf, el presidente del Parlamento de Irán, dijo el domingo que el efecto de la guerra en la industria petrolera seguiría agravándose, advirtiendo que pronto podría volverse más difícil tanto producir como vender petróleo.

Algunos productores regionales, incluidos en Irak, ya han reducido la producción ante los riesgos en el estrecho de Ormuz.

El presidente de Irán aguanta el tono

"Cuando somos atacados, no tenemos más opción que responder. Cuanta más presión nos impongan, más fuerte será naturalmente nuestra respuesta", dijo Pezeshkian en comentarios en video el domingo. “Nuestro Irán, nuestro país, no agachará la cabeza fácilmente ante el acoso, la opresión o la agresión — y nunca lo ha hecho”.

Las declaraciones, marcadamente diferentes en tono, se produjeron un día después de que Pezeshkian dijera que Irán lamentaba las preocupaciones regionales causadas por los ataques iraníes e instó a los estados vecinos a no participar en ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

Mientras múltiples estados del Golfo reportaron interceptar más misiles y drones entrantes de Irán, Pezeshkian dijo que el país no buscaba enfrentarse a ellos y acusó a Estados Unidos de intentar enfrentar a los países entre sí.

Los sectores duros iraníes contradijeron rápidamente esas declaraciones. El jefe del poder judicial, el estricto Gholam Hossein Mohseni-Ejei, escribió en X: “La geografía de algunos países de la región —tanto abierta como encubierta— está en manos del enemigo, y esos puntos se utilizan contra nuestro país en actos de agresión. Los ataques intensos contra estos objetivos continuarán”.

Mohseni-Ejei y Pezeshkian forman parte de un consejo de liderazgo de tres miembros que ha supervisado Irán desde que un ataque anterior mató al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Las declaraciones de Pezeshkian el domingo refuerzan promesas anteriores de que Irán no se rendirá pese a las amenazas de Estados Unidos e Israel, y mientras Trump y Netanyahu, dicen que su objetivo sigue siendo el reemplazo de los líderes de Irán.

“No estamos buscando llegar a un acuerdo”, dijo Trump a los periodistas el sábado a bordo del Air Force One. "Ellos quieren llegar a un acuerdo. Nosotros no estamos buscando llegar a un acuerdo".

Plantas desalinizadoras e instalaciones petroleras atacadas

Las naciones del Golfo de Bahrein, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos reportaron el domingo que irán había lanzado misiles adicionales a su territorio, incluidos varios que alcanzaron nuevas clases de infraestructura civil.

Emiratos Árabes Unidos dijo que Irán había lanzado más de 100 misiles y drones en nuevas andanadas. Apenas cuatro drones cayeron en lugares no identificados, dijo el Ministerio emiratí de Defensa.

Bahrein acusó a Irán de atacar indiscriminadamente objetivos civiles y dañar una de sus plantas desalinizadoras, aunque su autoridad de electricidad y agua dijo que los suministros seguían operativos. La nación insular, sede de la Quinta Flota de la Marina de Estados Unidos, ha estado entre los países atacados por drones y misiles iraníes. Los ataques han alcanzado hoteles, puertos y torres residenciales y han matado al menos a una persona.

El ataque a la planta desalinizadora se produjo después de que Irán dijera que un ataque aéreo de Estados Unidos dañó una planta desalinizadora iraní. Abbas Araghchi, el ministro iraní de Exteriores, dijo que el ataque en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, redujo el suministro de agua para 30 pueblos. Advirtió que al hacerlo “Estados Unidos sentaron este precedente, no Irán”.

Ni el Comando Central de Estados Unidos ni el ejército de Israel hicieron comentarios inmediatos sobre la planta.

Las plantas desalinizadoras suministran agua a millones de residentes en la región, lo que aumenta nuevos temores sobre riesgos en varias naciones desérticas áridas.

Irán también dijo el domingo que ataques nocturnos de Israel alcanzaron cuatro petroleros de almacenamiento y una terminal de transferencia de petróleo, matando a cuatro personas. Testigos en Teherán dijeron que el humo por el incendio que envolvió el depósito de petróleo en el norte de Teherán era tan denso que parecía como si el sol no hubiera salido.

La Media Luna Roja Iraní dijo el domingo que alrededor de 10.000 estructuras civiles en todo el país habían resultado dañadas, incluidas viviendas, escuelas e instalaciones médicas. Advirtió a los residentes de Teherán que tomaran precauciones contra la contaminación tóxica del aire y el riesgo de lluvia ácida después de que los ataques israelíes provocaran incendios en depósitos de petróleo en el área.

Irán conserva combustible suficiente, dijo a la agencia de noticias estatal iraní Veys Karami, director gerente de la Compañía Nacional Iraní de Distribución de Productos Petrolíferos. El ejército de Israel dijo el sábado que los depósitos de petróleo atacados estaban siendo utilizados por el ejército de Irán.

Más ataques golpean Líbano

Israel reanudó temprano el domingo su ofensiva en partes del Líbano, donde funcionarios de salud informaron de 12 nuevas muertes, lo que eleva la cifra de fallecidos allí a casi 400.

El ejército israelí ha ordenado decenas de millas de personas en grandes franjas del país, incluidas partes del área de Beirut, evacuar durante una campaña que, según su ejército, estaría destinada a erradicar a las fuerzas respaldadas por Irán allí. Advirtió a los residentes del sur del Líbano que se trasladarán al norte el domingo por la mañana.

La renovada ofensiva de Israel comenzó la semana pasada después de que Hezbollah lanzara cohetes hacia el norte de Israel durante los primeros días de la guerra. Los ataques posteriores han sido los más intensos desde un alto el fuego de noviembre de 2024.

Israel se retiró entonces de la mayor parte del sur de Líbano, pero continuó sus ataques casi diarios, principalmente en el sur de Líbano, con el argumento de que Hezbollah había tratado de reconstruir sus posiciones allí. Hezbollah dijo la semana pasada que después de más de un año de cumplir un alto el fuego mientras los ataques de Israel continuaban en el Líbano, su paciencia se ha terminado, dejando al grupo político y militar sin otra opción que luchar.