Contramanifestante lanza un explosivo improvisado en evento antiislámico en Nueva York

Jake Lang, en el centro, se aleja de los contramanifestantes tras un altercado cerca del Ayuntamiento de Minneapolis, el sábado 17 de enero de 2026. . Foto: AP/Yuki Iwamura,

NUEVA YORK (AP).- Un dispositivo arrojado por un contramanifestante durante una manifestación contra el islam en la ciudad de Nueva York el sábado resultó ser un explosivo improvisado, según un análisis preliminar de la policía.

Dos personas fueron detenidas por su presunto papel en el enfrentamiento, que se desarrolló durante un evento llamado “Detengan la toma islámica de la ciudad de Nueva York” liderado por el activista de extrema derecha Jake Lang afuera de la residencia del alcalde de Manhattan, Zohran Mamdani.

El evento, al que hubo poca concurrencia, atrajo a un grupo mucho más grande de contramanifestantes, incluida una persona que arrojó un objeto humeante que contenía tuercas, pernos, tornillos y una "mecha de aficionado" a la multitud, dijo la policía.

En una publicación en las redes sociales el domingo, la comisionada de policía Jessica Tisch dijo que el escuadrón antibombas del departamento determinó que el objeto no era un dispositivo falso ni una bomba de humo, sino un "dispositivo explosivo improvisado que podría haber causado lesiones graves o la muerte".

El dispositivo se extinguió a pocos pasos de los agentes, señaló Tisch. La misma persona que lo lanzó recibió un segundo dispositivo de otro contramanifestante, que se le cayó y no pareció encenderse, dijo el comisionado.

Los cargos contra los dos contramanifestantes seguían pendientes. Tisch afirmó que la policía estaba trabajando con la fiscalía federal y el FBI en el caso.

“La violencia en una protesta nunca es aceptable”, declaró Mamdani el domingo. “Intentar usar un artefacto explosivo y herir a otros no solo es criminal, sino reprensible y la antítesis de quienes somos”.

Una persona asociada con la protesta de Lang también fue arrestada y acusada de imprudencia temeraria, agresión y posesión ilegal de una materia nociva después de presuntamente rociar gas pimienta a los contramanifestantes, dijo la policía.

Lang fue acusado previamente de agredir a un oficial con un bate de béisbol, desórdenes civiles y otros delitos antes de recibir clemencia como parte de la amplia medida de clemencia del presidente Donald Trump para los acusados ??del 6 de enero del año pasado. Recientemente anunció su candidatura al Senado de los Estados Unidos por Florida.

A principios de este año, Lang organizó una manifestación en Minneapolis en apoyo a la ofensiva migratoria de Trump, atrayendo a una multitud furiosa de contramanifestantes que rápidamente lo ahuyentaron.