Estados Unidos emite licencia que autoriza venta de oro venezolano

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), pronuncia un discurso conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026.. Foto: AP/Ariana Cubillos

WASHINGTON (AP).- Estados Unidos emitió el viernes una licencia que autoriza negocios con Minerven, la empresa minera de oro estatal de Venezuela, en la más reciente señal de la intención del gobierno de Trump de ejercer más control sobre los recursos naturales de ese país.

La licencia se emitió después de que el secretario del Interior de EE. UU., Doug Burgum, se reunió a en Venezuela esta semana con la presidenta interina Delcy Rodríguez , así como con representantes de más de dos docenas de empresas mineras y minerales estadounidenses. Muchas de ellas operaban anteriormente en Venezuela.

Burgum dijo que el gobierno de Venezuela dio garantías de seguridad a las compañías mineras interesadas en invertir en el país, donde las áreas ricas en minerales han estado controladas durante mucho tiempo por guerrilleros, pandillas y otros grupos ilegales.

Según la licencia, las personas y empresas de Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba no están autorizadas a celebrar ningún contrato con Minerven.

La administración Trump busca defenderse del control chino sobre minerales críticos, algunos de los cuales abundan en Venezuela. La licencia busca impulsar el plan de la administración para recuperar la estabilidad del país, que ha sufrido durante mucho tiempo problemas tras la captura del entonces presidente Nicolás Maduro por parte de las fuerzas estadounidenses hace dos meses.

En otro ámbito de los recursos naturales, Estados Unidos actuó recientemente para asumir la propiedad legal de un petrolero sancionado y de casi 2 millones de barriles de petróleo confiscados frente a las costas de Venezuela en diciembre. En enero, Rodríguez firmó una ley que abrió el sector petrolero venezolano a la privatización.