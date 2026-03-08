La izquierda encabeza los comicios legislativos en Colombia, pero sin lograr mayoría

BOGOTÁ (apro).- El izquierdista Pacto Histórico, el partido del presidente Gustavo Petro, ganó las elecciones legislativas de este domingo y tendrá las bancadas más numerosas en el Senado y la Cámara de Representantes (de diputados), pero no obtuvo las curules suficientes para conformar una mayoría simple en ambas cámaras.

Según los resultados parciales de la Registraduría Nacional y proyecciones de los medios de comunicación, el Pacto Histórico tendrá 25 escaños en el Senado, la cuarta parte del total y cinco más con respecto a los comicios de hace cuatro años, lo que ubica a ese partido de izquierda como la principal fuerza política del país.

El ultraderechista Centro Democrático (CD), del expresidente Álvaro Uribe, contará con 17 curules en el Senado y tendrá la segunda bancada más numerosa en esa cámara.

Los tradicionales partidos Liberal y Conservador, y los derechistas La U, Cambio Radical, Mira y Nuevo Liberalismo se repartirán 42 curules en el Senado, donde ninguna organización política tendrá mayoría simple –52 votos-- para aprobar leyes por sí sólo.

En la Cámara de Representantes, según resultados preliminares y proyecciones extraoficiales, el Pacto Histórico y el Centro Democrático con alrededor de 30 curules en cada caso, casi la tercera parte de las 84 que se requieren para conformar una mayoría simple en ese organismo legislativo.

El Congreso quedará fragmentado entre varias fuerzas políticas y con dos fuerzas antagónicas como las bancadas más numerosas.

El izquierdista Pacto Histórico pasará de las 37 curules que hoy tiene en el Senado y la Cámara de Representantes a unas 55, según los resultados preliminares.

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, dijo que su partido tendrá una bancada “fuerte y comprometida” y destacó que la izquierda colombiana es la primera fuerza política de Colombia.

Aún sin haber logrado la mayoría simple en el Congreso, el resultado electoral del Pacto Histórico fortalece la candidatura de Cepeda, quien desde hace varios meses venía encabezando todos los sondeos e incluso en las últimas semanas había ampliado su ventaja sobre el segundo lugar, el abogado de extrema derecha Abelardo de la Espriella.

La ultraderecha tiene candidata

Las elecciones legislativas en Colombia transcurrieron con tranquilidad, en términos generales, pero el Ministerio de Defensa reportó la desactivación de seis atentados contra puestos de votación y 88 capturas relacionadas con delitos electorales, entre ellas la compra de votos.

Además, en todo el país fueron incautados tres mil 761 millones de pesos colombianos en efectivo, equivalentes a un millón de dólares, destinados a comprar sufragios.

Además de los comicios legislativos, los colombianos participaron en tres consultas interpartidistas para definir otras tres candidaturas presidenciales.

La consulta de la ultraderecha la ganó la senadora Paloma Valencia, una política muy cercana al expresidente Álvaro Uribe, el principal referente en Colombia de esa corriente política.

Al obtener más de dos millones y 800 mil votos en esta consulta, Valencia inicia en una buena posición la recta final de la campaña presidencial y, según analistas, puede desplazar a De la Espriella como el candidato favorito de la extrema derecha colombiana.

Según la firma Invamer, De la Espriella tiene el 18.9% de las preferencias con miras a la primera vuelta electoral del próximo 31 de mayo, mientras que muy arriba de él marcha Cepeda, el candidato del Pacto Histórico, que según la misma encuesta tiene el 37.1% de las intenciones de voto.

La consulta del izquierdista Frente por la Vida la ganó el exsenador Roy Barreras, un político que ha pertenecido a diferentes partidos y que hoy se proclama “progresista”.

La exalcaldesa de Bogotá Claudia López fue la ganadora del centro político, una corriente que aparece muy rezagada en todos los sondeos ante la polarización del país, que oscila mayoritariamente entre la izquierda y la extrema derecha.

Cepeda ha dicho que aspira a ganar la presidencia en la primera vuelta electoral de mayo, para lo cual tendría que obtener el 50% más uno de los votos, un porcentaje al que no ha llegado en ninguno de las encuestas.

Si ningún aspirante obtiene ese porcentaje en la primera vuelta del 31 de mayo, los dos candidatos con mayor respaldo deberán presentarse a una segunda ronda el 21 de junio próximo.

El ministro de Defensa, general Pedro Sánchez, informó que en el suroccidental departamento de Cauca la fuerza pública desactivó al menos cinco intentos de sabotear las elecciones con ataques a mesas de votación. Dijo que la estructura de las disidencias de las FARC de alias “Iván Mordisco” son las que estaban planeando estos atentados.

En un operativo en el vecino departamento de Tolima fue detenido Juan Gabriel Vera, alias “La Jota”, hermano de “Iván Mordisco” y un operador clave del grupo criminal.

El ministro de Defensa dijo que otro hecho que lograron evitar es la entrada irregular a Colombia de unas dos mil 400 personas que buscaban ingresar por un paso fronterizo del nororiental departamento de Norte de Santander procedentes de Venezuela, aparentemente para votar fraudulentamente en Colombia.

El ministro responsabilizó a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de ese “acarreo” de votantes.

En otros puntos del país se reportaron quemas de urnas, constreñimiento de votantes y “acarreos” ilegales de electores y ataques armados a meses de votación, pero de acuerdo con el registrador Nacional, Hernán Penagos, fueron hechos aislados que no alteraron la jornada ni la transparencia de los comicios.