Líderes religiosos piden acceder a centros de detención de ICE durante la Cuaresma y el Ramadán. Foto: AP

(AP).- La práctica de larga data de los líderes religiosos de atender a los migrantes detenidos se ha vuelto mucho más polémica —y con consecuencias— a medida que los números de detenciones se disparan en todo Estados Unidos durante la ofensiva inmigratoria del gobierno federal.

El clero está presionando para que haya más acceso a los centros de detención, especialmente durante los tiempos sagrados de Cuaresma y Ramadán. Tras celebrar un servicio religioso de Miércoles de Ceniza con cuatro migrantes recién llegados a un centro de detención cerca de Chicago, el clero está trabajando con las autoridades de inmigración para organizar visitas regulares.

Al comienzo del Ramadán, una capellán musulmana recibió permiso para visitar a dos mujeres que llevaban meses detenidas en centros de detención migratoria en el área de Dallas-Fort Worth. Espera regresar durante el mes de ayuno.

“En sistemas que están hechos para destruirlos, es muy importante que no solo reciban esa atención, sino también la atención adecuada con alguien que pueda ayudarlos a encontrarle sentido a su situación acercándoles a Dios”, dijo el capellán Nosayba Mahmoud.

Después de meses de comunicación con el Centro de Detención Prairieland del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en Texas, se le permitió llevar a las mujeres dátiles para romper el ayuno del Ramadán, así como ejemplares del Corán en tapa blanda.

Pero fue necesaria una demanda —una de dos presentadas recientemente después de que el clero dijera que se les negó el acceso en Illinois y Minnesota— para que un contingente católico ingresara a las instalaciones de ICE en el suburbio de Broadview, en Chicago, el Miércoles de Ceniza.

“Es una victoria importante”, dijo el reverendo David Inczauskis, sacerdote jesuita y miembro de la Coalición para el Liderazgo Espiritual y Público, que presentó la demanda en Chicago. “Pero también reconocemos que es solo un paso en el camino hacia la justicia para los migrantes”.

Los centros de detención de ICE se expanden y atraen escrutinio

Desde que el presidente Donald Trump inició su segundo mandato, el número de personas detenidas por el ICE aumentó de 40 mil a 75 mil, distribuidas en más de 225 sitios a medida que se amplía la capacidad. El sitio más grande es el Campamento East Montana en El Paso, Texas, donde han vivido un promedio de unas 3000 personas al día.

La administración Trump ha presentado repetidamente sus esfuerzos de deportación masiva como dirigidos contra inmigrantes que son un peligro para la sociedad, pero los datos del Proyecto de Datos de Deportación muestran que el porcentaje de personas arrestadas por ICE con antecedentes penales ha disminuido constantemente.

No está claro cómo afectará la destitución el jueves de la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem , a los centros de detención, pero los centros han sido objeto de crecientes críticas, incluso de miembros del Congreso, sobre las condiciones de vida y el acceso inconsistente a la representación legal.

Las instalaciones de ICE que mantienen detenidos durante más de 72 horas deben tener un capellán o un “coordinador de servicios religiosos”, así como espacios dedicados a los servicios, dijo ICE a The Associated Press.

La política de ICE requiere notificación previa y verificación de antecedentes para el clero y los voluntarios religiosos que quieran brindar visitas pastorales, asesoramiento y servicios religiosos, agregó la agencia.

Los detenidos de ICE provienen de todas partes del mundo, pero históricamente la mayoría nació en países de mayoría cristiana.

El clero demanda por el acceso a los centros de detención

Las dos demandas se centran en el acceso a edificios federales en las afueras de Chicago y Minneapolis, donde, según el clero, los detenidos fueron retenidos durante varios días durante las respectivas oleadas de aplicación de la ley el otoño pasado y a principios de este invierno.

Ambas demandas afirman que el gobierno violó la libertad religiosa al no permitir que el clero atienda a los inmigrantes.

El caso de Illinois indicó que a los líderes religiosos se les prohibió el ingreso al centro Broadview en algunas ocasiones a partir del otoño pasado, un cambio ya que una monja y miembro de la coalición que presentó esta demanda a mediados de noviembre había estado visitando el centro para oraciones semanales aprobadas durante una década.

Después de que un juez ordenó a ICE permitir la visita del Miércoles de Ceniza, los líderes religiosos están "cautelosamente optimistas" de que podrían organizar un cronograma regular para visitar, ofrecer oraciones y llevar artículos como rosarios y Biblias, dijo Inczauskis.

Ese acceso también podría beneficiar a los agentes federales: tres de ellos pidieron recibir las cenizas junto a los migrantes, añadió.

En Minneapolis, al reverendo Chris Collins, también sacerdote jesuita, se le negó la entrada a un edificio federal donde se produjeron estridentes protestas a diario durante la oleada de migrantes. Junto con las filiales de Minnesota de la Iglesia Evangélica Luterana en América y la Iglesia Unida de Cristo, Collins demandó al gobierno en febrero por negársele categóricamente la oportunidad de brindar atención pastoral.

Los líderes religiosos dicen que el acceso es inconsistente

El clero y los voluntarios de diferentes religiones han asistido durante mucho tiempo a los inmigrantes detenidos.

Durante aproximadamente 15 años, la rama estadounidense del Servicio Jesuita a Refugiados ha tenido un contrato con el Departamento de Seguridad Nacional para proporcionar capellanes internos en media docena de centros, desde cerca de la frontera canadiense en Nueva York hasta la Bahía de Guantánamo en Cuba, dijo la portavoz de la organización sin fines de lucro, Bridget Cusick.

Muchos clérigos y voluntarios involucrados expresan su preocupación por la falta de acceso. Sin embargo, planean continuar con su ministerio, ya que lo consideran vital para preservar el derecho al culto y recordar a los migrantes su humanidad.

"Soy el único contacto externo que tienen", dijo Simran Singh, quien comenzó a visitar a detenidos indígenas en el centro de ICE de Mesa Verde en Bakersfield, California, hace una década. "La mayoría de sus familiares no están en Estados Unidos... así que soy el único que sabe que existen, que son más que un simple número".

El voluntario sikh agregó que, en sus visitas semanales, a los detenidos les encanta la comida del gurdwara que trae; para algunos, es la única comida vegetariana apropiada que han recibido mientras estaban bajo custodia.

Otros agradecen que les entregue los turbantes que usan los hombres observantes, los cuales a menudo les son retirados al ser detenidos.

"Eso es parte de tu identidad. Así que no solo te despojan de tu nombre, sino también de quién eres", dijo Singh.

De manera similar, Mahmoud, el capellán musulmán en Texas, dijo que le gustaría proporcionar paños de oración, especialmente durante el Ramadán, pero hasta ahora no se le ha permitido.

Los obispos católicos exigen más acceso

En una carta al Congreso la semana pasada, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos instó a un “acceso constante a los servicios religiosos y pastorales para todos los detenidos por inmigración” y pidió “directrices claras y procesos uniformes”.

Los obispos ya habían expresado su preocupación por la falta de atención pastoral en una declaración de otoño fuertemente respaldada por el Papa León XIV.

Durante cuatro décadas, el arzobispo católico de Miami, Thomas Wenski, ha estado visitando a los migrantes en el Centro de Detención de Krome, en el borde de los Everglades, donde se celebra una misa semanal.

También celebró misa en el Alligator Alcatraz de Florida, un centro aún más remoto y controvertido. En su homilía allí la Navidad pasada, les dijo a las docenas de hombres, en su mayoría latinos y latinoamericanos, que su presencia era prueba de que no los habían olvidado.

"Hay gente afuera que está orando por ti", recordó Wenski haber predicado. "Dios no te ha abandonado".

En el centro de detención más grande, en El Paso, se celebra regularmente una misa dominical y los sacerdotes también acuden para confesar. Sin embargo, el acceso es muy limitado debido a la escasez de personal y espacio, según la dirección del centro, según el obispo Mark Seitz.

En el sur de California, el reverendo Brian Nunes, obispo auxiliar de Los Ángeles, celebró recientemente dos misas en los grandes centros de detención de Adelanto y California City, donde muchos luchan con la separación de sus familias y sus comunidades.

Él también espera ampliar la atención.