Mojtaba Khamenei, hijo del líder supremo de Irán, es nombrado su sucesor

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP).- Mojtaba Jamenei, hijo del difunto líder supremo de Irán, fue nombrado su sucesor, anunció este día la televisión estatal iraní, mientras la guerra de nueve días que comenzó con el asesinato de su padre dio un giro dramático.

El joven Khamenei había sido considerado durante mucho tiempo un candidato para el puesto, incluso antes de que un ataque israelí matara a su padre, y a pesar de nunca haber sido elegido ni designado para un cargo gubernamental.

La poderosa Guardia Revolucionaria paramilitar iraní responde al líder supremo, y ahora Jamenei tendrá la voz cantante en la estrategia de guerra. El anuncio se produjo tras indicios de división entre los funcionarios iraníes, mientras el país esperaba la decisión de la Asamblea de Expertos, compuesta por 88 miembros y compuesta por clérigos que eligen al líder supremo.

Sólo ha habido otra transferencia de poder en el cargo de líder supremo desde la Revolución Islámica hace casi medio siglo.

Una figura reservada, el joven Jamenei no ha sido visto públicamente durante días. Ahora se encuentra en el corazón de la teocracia iraní y tendrá la última palabra en todos los asuntos de Estado. Servirá como comandante en jefe del ejército y la Guardia Revolucionaria, y obtendrá una reserva de uranio altamente enriquecido que podría usarse para construir un arma nuclear, si así lo decide.

También se enfrenta a la posibilidad de recibir críticas de Estados Unidos. "El hijo de Jamenei me resulta inaceptable", declaró el presidente estadounidense Donald Trump. "Queremos a alguien que traiga armonía y paz a Irán".

Trump dijo a ABC News el domingo temprano que quiere tener voz y voto en quién llega al poder una vez que termine la guerra; un nuevo líder "no va a durar mucho" sin su aprobación.

Crece la indignación regional por las huelgas

El número de muertos y heridos civiles aumentó cuando Bahréin acusó a Irán de atacar una planta de desalinización vital para el suministro de agua potable, y los depósitos de petróleo en Teherán ardieron tras los ataques israelíes nocturnos.

En una señal de creciente indignación regional, el jefe de la Liga Árabe arremetió contra Irán por su "política imprudente" de atacar a sus vecinos, incluidos aquellos que albergan fuerzas estadounidenses. Los países del Golfo han sido atacados por cientos de misiles y drones desde que comenzó la guerra el 28 de febrero, y el presidente iraní ha prometido ampliar los ataques.

Arabia Saudita reportó sus primeras muertes, afirmando que un proyectil militar cayó en una zona residencial y mató a dos personas de nacionalidad india y bangladesí. Residentes y trabajadores extranjeros han constituido la mayor parte de las muertes en la guerra en los países del Golfo.

Israel reportó la primera muerte de sus soldados, dos de ellos en el sur del Líbano, donde su ejército lucha contra el grupo militante Hezbolá, respaldado por Irán. El ejército estadounidense informó que un militar murió a causa de las heridas sufridas en un ataque iraní contra tropas en Arabia Saudita el 1 de marzo. Siete soldados estadounidenses han muerto ya.

La guerra ha matado al menos mil 230 personas en Irán, al menos 397 en el Líbano y al menos 11 en Israel, según los funcionarios.

El presidente de Irán endurece el tono

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, se retractó de sus declaraciones conciliadoras del día anterior, en las que se disculpó por los ataques en territorio vecino. Los radicales iraníes lo contradijeron rápidamente, afirmando que la estrategia de guerra no cambiaría.

“Cuanto más presión ejerzan sobre nosotros, más fuerte será naturalmente nuestra respuesta”, dijo Pezeshkian el domingo.

Pezeshkian ha instado a los estados vecinos a no participar en los ataques estadounidenses e israelíes. Los ataques estadounidenses no provienen de los gobiernos del Golfo Pérsico, sino de bases y buques estadounidenses en la región.

“La geografía de algunos países de la región, tanto abierta como encubiertamente, está en manos del enemigo, y esos puntos se utilizan contra nuestro país en actos de agresión. Los intensos ataques contra estos objetivos continuarán”, escribió el sábado el jefe del poder judicial, Gholam Hossein Mohseni-Ejei, en X.

Mohseni-Ejei y Pezeshkian forman parte del consejo de liderazgo de tres miembros que supervisa Irán desde que Jamenei fue asesinado.

Atacan instalaciones de desalinización y petróleo

Bahréin, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita informaron del lanzamiento de más misiles iraníes hacia ellos.

Bahréin acusó a Irán de atacar indiscriminadamente objetivos civiles y dañar una de sus plantas de desalinización, aunque sus autoridades de electricidad y agua dijeron que el suministro seguía funcionando.

Las plantas desalinizadoras suministran agua a millones de residentes de la región y a miles de viajeros varados, lo que genera nuevos temores de riesgos catastróficos en naciones desérticas y resecas.

El ataque a la planta desalinizadora se produjo después de que Irán afirmara que un ataque aéreo estadounidense había dañado una planta desalinizadora allí. El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, afirmó que el ataque en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, había cortado el suministro de agua a 30 aldeas.

Advirtió que al hacerlo “el precedente lo establece Estados Unidos, no Irán”.

En respuesta, el portavoz del CENTCOM, capitán de la Marina de EE. UU. Tim Hawkins, dijo que “las fuerzas estadounidenses no atacan a civiles, punto”.

Las autoridades iraníes también informaron que los ataques nocturnos de Israel contra cuatro petroleros y una terminal de transferencia de petróleo causaron la muerte de cuatro personas. Testigos en Teherán afirmaron que el humo era tan denso que parecía que el sol no había salido.

El ejército israelí afirmó que los depósitos de petróleo estaban siendo utilizados por el ejército iraní como combustible para lanzar misiles.

La Sociedad de la Media Luna Roja Iraní advirtió a los residentes de Teherán que tomen precauciones contra la contaminación tóxica del aire y el riesgo de lluvia ácida.

También indicó que alrededor de 10 mil estructuras civiles en todo el país resultaron dañadas, incluidas viviendas, escuelas y casi tres docenas de centros de salud.

El presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, advirtió que pronto podría dificultarse la producción y la venta de petróleo. Algunos productores regionales, incluso en Irak, han reducido la producción ante los peligros en el estrecho de Ormuz.

Irán mantiene suficiente combustible, dijo Veys Karami, director gerente de la Compañía Nacional de Distribución de Productos Petrolíferos de Irán, a la agencia de noticias estatal.

Líbano dice que medio millón de personas están desplazadas

Líbano dijo que más de medio millón de personas han sido desplazadas en la semana de combates entre Israel y Hezbolá.

Es probable que la cifra real sea mayor. El recuento de 517.000 en el Líbano se refiere a quienes se registraron en el portal web del gobierno. Durante la última semana, Israel ha instado a los residentes de decenas de aldeas del sur del Líbano y de todos los suburbios del sur de Beirut a evacuar ante la intensificación de los combates.

El ministro de Salud, Rakan Nassereddine, dijo que entre los muertos había 83 niños y 82 mujeres.

En Beirut, las familias refugiadas se apiñaban en las escuelas, dormían en coches o en zonas abiertas cerca del mar Mediterráneo, donde algunas quemaban leña para calentarse. El gobierno anunció la apertura de un estadio deportivo para albergar a miles más.

La renovada ofensiva israelí comenzó la semana pasada después de que Hezbolá lanzara cohetes hacia el norte de Israel durante los primeros días de la guerra. Los ataques han sido los más intensos desde el alto el fuego de noviembre de 2024. Israel ha continuado con ataques casi diarios, principalmente en el sur del Líbano, alegando que Hezbolá intentaba reconstruir sus posiciones allí.