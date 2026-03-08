Muere mujer al salir proyectada de un tobogán en parque de diversiones acuático (Video)

Mujer de 28 años murió al salir proyectada de un tobogán en parque de Colombia. Foto: Tomada de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Redes sociales colombianos divulgaron un video en el que se observa cómo una mujer de 28 años murió al salir proyectada de un tobogán en un parque de diversiones acuático ubicado al noreste de Colombia.

El video que se viralizó fue retomado por medios colombianos, en el que se observa cómo la mujer identificada como Yuris Cristel Camila García Manrique, fue montada en una especie de salvavidas antes de descender del “Tobogán extremo”, diseñado para descensos de alta velocidad, cuando pierde el control y sale de la atracción para impactarse contra la pared de la estructura del lugar.

De acuerdo con testigos, el golpe que sufrió la mujer fue de tal magnitud que le provocó lesiones graves, que le provocaron la muerte mientras era traslada en ambulancia a un hospital de la ciudad de Cúcuta.

En el video viralizado dura apenas 15 segundos, se observa cómo antes de ser lanzada, la mujer recibe la instrucción de permanecer con la cabeza hacia atrás, “bien agarrada y las piernas cruzadas”.

Tras señalarle que va “pa’ la piscina”, el empleado del sitio turístico “Entre Flores”, le pide que “no tenga miedo”, tras lo cual se escucha un fuerte golpe, y gritos de quienes advirtieron lo ocurrido.

Los medios locales indicaron que el tobogán había sido inaugurado apenas en febrero pasado, por lo que tras el accidente las autoridades anunciaron una investigación para deslindar responsabilidades y para determinar si la estructura cumple con los requerimientos de seguridad necesarios para su operación.