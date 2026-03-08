Trump avisa al futuro líder supremo de Irán que "no durará mucho" si no cuenta con el apoyo de EU

Dos mujeres de la Sociedad de la Luna Roja se ven de pie con una densa humareda provocada por un ataque el sábado por la noche de la campaña estadounidense e israelí contra una instalación petrolera, en Teherán, Irán, el domino 8 de marzo de 2026. Foto: AP

MADRID (EUROPA PRESS) - El presidente de EU, Donald Trump, avisó este domingo de que sea quien sea el nuevo líder supremo de Irán "no durará mucho" si no obtiene primero su beneplácito.

"Va a tener que recibir nuestra aprobación. Si eso no ocurre, no va a durar mucho", avisó Trump en declaraciones a la cadena estadunidense ABC en un día que las autoriades clericales iraníes han avanzado que ya ha sido decidido el nombre del sucesor del fallecido ayatolá Alí Jamenei pero que todavía no es hora de hacer público su nombre.

"Lo que queremos", prosiguió Trump, "es asegurarnos de que no tenemos que volver a ocuparnos de Irán cada diez años, cuando yo no esté, para repetir lo mismo o permitir que se hagan con un arma nuclear".

El presidente estadunidense, como ya avanzó estos días, estaría dispuesto a aceptar un candidato vinculado con Jamenei "si acaba siendo un buen líder, y hay muchas personas cualificadas para ello", añadió Trump, quien al poco de empezar la ofensiva de EU e Israel que mató al líder supremo reconoció que también habían fallecido algunos posibles sucesores aceptables por EU.

Las quinielas a la sucesión de Jamenei incluyen, entre otros, a su hijo Mojtaba, a sus asesores Asghar Hijazi, Ali Lariyani o Sadiq Lariyani, así como a Hasán Jomeini, el nieto del fundador de la República Islámica, Ruholá Jomeini.