Irán elige como sucesor al hijo de Jamenei, lo que apunta a más guerra mientras se encarece el crudo

Mojtaba Jamenei, hijo del asesinado líder supremo de Irán, que ha sido nombrado nuevo gobernante de la República Islámica. Foto: AP

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Irán nombró el lunes al ayatolá de línea dura Mojtaba Jamenei para suceder a su difunto padre como líder supremo, lo que apunta que no habrá tregua en la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel. Los precios del petróleo se dispararon mientras Irán atacaba infraestructura energética regional y Estados Unidos e Israel bombardeaban objetivos en todo Irán.

Tras más de una semana de ataques contra la teocracia iraní, la Asamblea de Expertos del país eligió al clérigo de 56 años, con estrechos vínculos con la Guardia Revolucionaria, la fuerza paramilitar del país, como nuevo líder supremo. La Guardia ha estado disparando misiles y drones contra Israel y los estados árabes del Golfo desde que el ayatolá Alí Jamenei, que había gobernado Irán durante 37 años, fue asesinado durante la primera andanada de la guerra.

El nombramiento era un nuevo gesto de desafío por parte del asediado liderazgo de Irán tras más de una semana de intensos bombardeos estadounidenses e israelíes, lo que sugiere que Teherán no está cerca de renunciar a lo que considera una lucha por la existencia del país.

Los mercados mundiales se desplomaron tras la noticia, y el crudo Brent, referencia internacional, se disparó a casi 120 dólares por barril el lunes, alrededor de un 65% más que cuando comenzó la guerra, antes de retroceder.

Los ataques de Irán en el estrecho de Ormuz también han frenado casi por completo el paso de petroleros por la ruta marítima clave por donde se transporta una quinta parte del petróleo mundial. Un incendio ardía en una instalación petrolera atacada por Irán en Emiratos Árabes Unidos, la única refinería de petróleo de Bahrein parecía haber sido alcanzada y Arabia Saudita dijo que había interceptado varios drones que atacaban el yacimiento petrolero de Shaybah.

En Israel, las sirenas sonaron varias veces el lunes mientras los drones y misiles de Irán eran implacables. Un hombre murió en el centro de Israel en un ataque con misiles, la primera muerte de este tipo en Israel en una semana, y una mujer resultó herida.

Israel afirmó haber atacado la ciudad iraní de Isfahán, y dijo que había golpeado allí centros de mando de la Guardia Revolucionaria y de su fuerza voluntaria Basij, así como una instalación de producción de motores de cohetes y sitios de lanzamiento de misiles. No hubo confirmación inmediata por parte de Irán.

Por su parte, el Ministerio Turco de Defensa dijo que las defensas de la OTAN habían interceptado un misil balístico que entró en el espacio aéreo del país. Es la interceptación en Turquía desde el inicio de la guerra de Irán.

Nuevo líder iraní está considerado como aún más de línea dura que su padre

El Jamenei más joven, a quien no se había visto públicamente desde que comenzó la guerra, había sido considerado durante mucho tiempo un posible sucesor, incluso antes de que el ataque israelí matara a su padre. Su esposa, Zahra Haddad Adel, murió en el mismo ataque israelí que mató al ayatolá Alí Jamenei, de 86 años.

Figuras políticas dentro de Irán han criticado que se entregue el título de líder supremo por herencia, comparándolo con la monarquía derrocada durante la Revolución Islámica de 1979. Pero los principales clérigos de la Asamblea de Expertos parecieron votar por la continuidad.

Jamenei, de quien se cree que apoya posturas aún más duras que las de su difunto padre, ahora estará al mando de las fuerzas armadas de Irán y de cualquier decisión relacionada con el programa nuclear de Teherán.

Aunque los principales sitios nucleares del país están en ruinas después de que Estados Unidos los bombardeara durante la guerra Israel-Irán de 12 días en junio, todavía hay uranio altamente enriquecido en Irán que está a un paso técnico de alcanzar niveles aptos para armas. Jamenei podría optar por hacer lo que su padre nunca hizo: construir una bomba nuclear.

Israel ya lo ha descrito como un posible objetivo, mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo ha calificado de “inaceptable” y lo desestimó como un “peso ligero”.

Tanto la Guardia Revolucionaria como el grupo político y militar libanés Hezbollah, respaldado por Irán, emitieron comunicados en los que expresaban su apoyo a Jamenei.

El alto funcionario de seguridad iraní Alí Larijani, en declaraciones a la televisión estatal iraní, elogió a la Asamblea de Expertos por reunirse “valientemente” incluso mientras continuaban los ataques aéreos en Teherán. Señaló que el Jamenei más joven fue entrenado por su padre y que “puede manejar esta situación”.

Crece la indignación regional entre ataques a infraestructura energética y precios disparados

Arabia Saudita se arremetió contra Irán tras frustrar un ataque con drones contra su enorme yacimiento petrolero de Shaybah, y afirmó que Teherán sería el “mayor perdedor” si continúa atacando a los estados árabes.

En Emiratos Árabes Unidos, las autoridades dijeron que dos personas resultaron heridas por metralla de la intercepción de misiles iraníes sobre la capital, Abu Dabi.

Irán atacó también a Kuwait, Qatar y Bahrein, donde impactó en una zona residencial e hirió a 32 personas, incluidos varios niños, según las autoridades. Otro ataque pareció haber provocado un incendio en la única refinería de petróleo de Bahrein, enviando densas columnas de humo al aire.

Bahrein también ha acusado a Irán de dañar una de sus plantas desalinizadoras, aunque su autoridad de electricidad y agua dijo que el suministro seguía en funcionamiento. Las plantas desalinizadoras abastecen de agua a millones de residentes en la región, lo que aviva nuevos temores de riesgos catastróficos en naciones desérticas y áridas.

El lunes, la compañía petrolera estatal del reino insular declaró una situación de fuerza mayor para sus envíos de petróleo, informó la agencia estatal Bahrain News Agency, una maniobra legal que libera a una empresa de sus obligaciones contractuales debido a circunstancias extraordinarias. Insistió en que la demanda local aún podía cubrirse.

En Irak, las defensas aéreas derribaron un dron mientras atacaba un complejo militar estadounidense dentro del Aeropuerto Internacional de Bagdad, dijo a AP una fuente de seguridad bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hablar con la prensa. No se reportaron heridos ni daños. No estaba claro de inmediato quién estaba detrás del ataque, pero milicias respaldadas por Irán han atacado la base anteriormente.

En otros lugares, el ejército de Estados Unidos informó que un miembro del servicio murió por heridas derivadas de un ataque iraní contra tropas en Arabia Saudita el 1 de marzo. Ya han muerto siete soldados estadounidenses.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ordenó a primera hora del lunes que el personal no esencial y las familias de todo el personal abandonen Arabia Saudita tras la escalada de ataques.

Otras ocho misiones diplomáticas de Estados Unidos han ordenado que se retiren todas salvo la clave personal: Bahrein, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y los consulados en Karachi, Pakistán, y Adana, Turquía.

Israel lanza nuevos bombardeos contra el Líbano

Columnas de humo se elevaron sobre Beirut después de que Israel llevara a cabo ataques aéreos contra sus suburbios del sur el lunes.

Antes de los ataques, el ejército israelí dijo que operaría contra objetivos asociados con la institución financiera vinculada a Hezbollah al-Qard Al-Hasan —que, según Israel, financia al grupo miliciano— y reiteró su advertencia a los residentes de los suburbios del sur de Beirut para que huyan.

La guerra ha matado al menos a 1.230 personas en Irán, al menos a 397 en Líbano y 11 en Israel, según funcionarios. Otra persona murió en Israel por un ataque de asma mientras se dirigía a un refugio. Israel informó el domingo de las primeras muertes de soldados, al señalar que dos murieron en el sur de Líbano, donde su ejército combate contra Hezbollah.