Macron respalda la defensa de Chipre ante la guerra en Irán: "Cuando Chipre es atacada, toda la UE es atacada"

El presidente francés Emmanuel Macron llega a la Base Aérea Andreas Papandreou en Chipre el 9 de marzo del 2026. Foto: AP

MADRID (EUROPA PRESS) - El presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó este lunes desde Chipre su respaldo a la defensa del socio europeo en plena crisis de seguridad por la guerra en Irán, afirmando que "cuando Chipre es atacada, toda la Unión Europea es atacada" y confirmando un despliegue total de ocho fragatas, dos portahelicópteros anfibio y un portaaviones.

"Venir aquí junto al primer ministro de Grecia es para decir que cuando Chipre es atacado, Europa está siendo atacada, y que la defensa de Chipre es, evidentemente, una cuestión esencial para su país, para su vecino, socio y amigo, Grecia, pero también para Francia y para la Unión Europea", ha señalado el mandatario francés en una intervención junto al primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, y el primer ministro chipriota, Nikos Christodoulides, en una base militar en la isla.

Desde el terreno, Macron insistió en que el viaje busca mostrar "plena solidaridad" con Chipre, ante los ataques de drones y misiles repelidos la semana pasada en plena escalada regional del conflicto en Irán, frente a los que ordenó un despliegue "inédito" de las fuerzas navales francesas.

"Esta movilización de nuestra Marina no tiene precedentes. Evidentemente, se lleva a cabo con la movilización también de nuestras fuerzas aéreas", ha indicado el presidente galo, recalcando la intención de París de contribuir a la "distensión" de la crisis pero también a la seguridad de los socios de Francia y a la libre navegación y la seguridad marítima.

En este sentido, ha adelantado que a este despliegue le seguirán otras iniciativas "a lo largo de la semana", también en el plano energético, unas medidas que ha valorado de "extremadamente importantes".

Según Macron, el despliegue francés, unido al de Reino Unido, España y Grecia, al que también ha prometido sumarse Italia, es un ejemplo concreto de la Europa de la defensa. "Esta que tanto deseamos, no es solo palabras, conceptos que hemos elaborado, instrumentos y financiación que hemos puesto en marcha. También son mujeres y hombres comprometidos, son capacidades militares desplegadas, y eso es lo que queremos", ha indicado.

EUROPA ESTÁ "UNIDA" Y "DECIDIDA A GARANTIZAR LA SEGURIDAD"

El presidente chipriota, por su parte, ha valorado la visita conjunta asegurando que envía un mensaje claro de unidad. "Europa está unida, decidida a garantizar la seguridad de sus Estados miembros y a restablecer las condiciones de estabilidad en el Mediterráneo oriental y en Oriente Próximo", ha señalado.

Christodoulides ha aseverado que la unidad "no es solo un principio ni un valor" europeo sino que es la propia "fuerza" del continente.

Por su lado, Mitsotakis ha insistido en que el despliegue europeo es "claramente defensivo" pero deja claro que el continente no va a ceder ante amenazas. "No vamos a aceptar una amenaza, ni vamos a aceptar que Chipre o cualquier otro país miembro de la UE no pueda afrontar el problema a la seguridad de la Unión Europea", ha indicado, para a renglón seguido expresar la voluntad de la UE de defender la libre navegación y comercio en el canal de Suez.