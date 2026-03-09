Trump ofrece asilo en EU a la selección de femenil de Irán si Australia no se los otorga

Selección femenil de Irán se niega a cantar su himno nacional en su debut en la Copa Asiática. Foto: Captura de video

WASHINGTON (apro). – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ofreció asilo en su país a los integrantes de la selección de futbol femenil de Irán, en caso de que el gobierno de Australia no se los otorgue y con ello regresen a la nación persa.

“Australia está cometiendo un terrible error humanitario al permitir que el equipo nacional femenil de futbol de Irán sea obligado a regresar -a su país- en donde lo más seguro es que lo asesinen”, escribió Trump en su cuenta personal de la red cibernética Truth Social.

En referencia a la selección femenil de futbol iraní que participó en la Copa Asiática Femenil en Australia, Trump hizo un llamado al primer ministro australiano, Anthony Albanese para que brinde protección asilada a las futbolistas con el fin de que no regresen a país.

“No lo haga, señor primer ministro, deles asilo. Estados Unidos se los otorgará si usted no lo hace”, acotó Trump en su breve mensaje y en referencia a que por lo menos cinco integrantes de la selección femenil de Irán abandonaron el hotel donde se concentraron con el propósito de no volver a su país.

Hace una semana Trump y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, lanzaron un bombardeo unilateral contra Irán, creando con ello un nuevo conflicto armado en el Medio Oriente.

Sobre el radar deportivo está también la posibilidad de que la selección masculina de fútbol de Irán, por la guerra contra Estados Unidos e Israel, no participe en el Mundial de Futbol a celebrarse este verano en México, Canadá y en el territorio estadunidense.

La semana pasada, al ser cuestionado sobre la posibilidad de la ausencia de Irán en el Mundial de Futbol varonil de la que su país será sede y que es motivo de mucha fanfarronería de Trump, el presidente estadunidense respondió altivo: “no me importa”.

La selección varonil de Irán debutará en la Copa Mundial 2026 el próximo 16 de junio en contra de Nueva Zelandia, la nación la integra el Grupo G el cual está integrado por los seleccionados de Egipto y Bélgica.