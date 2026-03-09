Van a “agujerear” al “Escudo de las Américas” promovido por Trump, ironiza Petro

El presidente de Colombia ante la 24 comisión de estupefacientes de Naciones Unidas en Viena, Austria.. Foto: @petrogustavo

BOGOTÁ (apro).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, criticó este lunes en la reunión anual de la Comisión de Estupefacientes de la ONU en Viena la reunión realizada el fin de semana en Miami entre el mandatario estadunidense, Donald Trump, y varios presidentes latinoamericanos de extrema derecha subordinados a los dictados del republicano.

Esa Cumbre, en la que se creó una coalición militar para combatir al narcotráfico y se anunció un supuesto "Escudo de las Américas" frente a los cárteles de la droga, fue para Petro un acto político que no tendrá incidencia en el combate regional contra el crimen organizado.

“No fuimos a Miami –dijo Petro ante la Comisión de Estupefacientes de la ONU en Viena--, no critico que se hagan coaliciones políticas, eso es del libre entender de la política, pero si me parece que con 17 países pequeños, débiles y sin experiencia para enfrentar la cocaína, no se puede hacer un escudo del sur; lo van a agujerear”.

Entre los participantes en la reunión de Miami con Trump estuvieron los presidentes ultraderechistas de países pequeños como El Salvador, Nayib Bukele; República Dominicana, Luis Abinader; Costa Rica, Rodrigo Chaves; de Honduras, Nasry Asfura; de Paraguay, Santiago Peña; de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, y de Ecuador, Daniel Noboa.

También asistieron el mandatario de Argentina, Javier Milei, y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

De acuerdo con Petro, aunque él no fue a esa cita, sabe que Colombia tiene “una mayor capacidad de escudo” que los países de los gobernantes de extrema derecha que acudieron a Miami para reunirse con Trump.

Colombia, señaló, “tiene la inteligencia más sofisticada” de la lucha antidrogas y tiene una alianza con 75 naciones para hacer frente a ese fenómeno, lo que le ha permitido incautar tres mil 300 toneladas de cocaína en los últimos cuatro años.

Esos cargamentos de droga, añadió, fueron asegurados con 80% de inteligencia colombiana.

Por ello criticó que se haya excluido a su país de la cita de Miami.

#PolíticaDeDrogas | “HEMOS INCAUTADO 3.300 TONELADAS DE COCAÍNA CON APOYO INTERNACIONAL”: PRESIDENTE PETRO EN LA ONU | Durante la Comisión de Estupefacientes en Viena, el presidente @petrogustavo afirmó que Colombia ha fortalecido la cooperación global con más de 75 agencias de… pic.twitter.com/8WGf0fSoiV — RTVC Noticias (@RTVCnoticias) March 9, 2026

“Aquí se ha construido una alianza con 75 inteligencias policiales en Europa, Asia y todo el mundo, con los Estados Unidos incluido –aseguró--, y tenemos una mayor capacidad de escudo contra la cocaína”.

Ante los asistentes a la reunión anual de la Comisión de Estupefacientes de la ONU en Viena, el mandatario colombiano señaló además que las mafias del extinto jefe del Cártel de Medellín, Pablo Escobar, “eran niños jugando comparados con las mafias de hoy, que son multinacionales, que incluyen albaneses, italianos, franceses, mexicanos, brasileños, estadunidenses, colombianos, etcétera”.

Las organizaciones criminales contemporáneas, sostuvo, están en tráfico de armas y personas, en la venta de órganos, en la prostitución, y son “un cáncer” cuyos jefes no viven en Colombia, sino en las grandes metrópolis del mundo.

Petro recordó que hoy la marihuana está despenalizada en la mayoría de estados de Estados Unidos, y entonces es válido preguntarse cuánta gente murió en Colombia por la violencia que produjo la lucha contra una sustancia prohibida y es válido preguntarse, también, por qué hoy no está prohibida.

“Hubo un error que hay que reconocer”, dijo, y afirmó que también procedería “una indemnización” por los “miles y miles de colombianos que, por una u otra razón, murieron alrededor de esa prohibición”.