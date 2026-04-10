Bebé nace en un avión rumbo a Nueva York y su nacionalidad queda en revisión legal

El nacimiento de un menor durante la aproximación de un avión a Estados Unidos generó un proceso legal para determinar su ciudadanía.. Foto: Canva (foto ilustrativa)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Una mujer dio a luz a un bebé a bordo de un vuelo comercial que se aproximaba a la ciudad de Nueva York, lo que generó un proceso de revisión legal sobre la nacionalidad del recién nacido. El caso ocurrió el 4 de abril de 2026 en el vuelo BW005 de Caribbean Airlines, que viajaba desde Kingston, Jamaica, hacia el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy.

La aerolínea informó que el parto se registró poco antes del aterrizaje y que la tripulación aplicó los procedimientos establecidos durante la emergencia médica. El personal sanitario atendió a la madre y al bebé tras el arribo del avión, y ambos fueron reportados en condición estable.

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Caribbean Airlines señaló en un comunicado que no se declaró una emergencia durante el vuelo y que la operación se desarrolló conforme a las normas de seguridad. La empresa también recordó que permite viajar a mujeres embarazadas sin autorización médica hasta la semana 32 de gestación y prohíbe el abordaje después de la semana 35.

El nacimiento ocurrió cuando la aeronave se encontraba en fase de aproximación final, una circunstancia que activó la revisión jurídica sobre la nacionalidad del menor. Las autoridades y especialistas indicaron que el factor determinante será la ubicación exacta del avión en el momento del parto.

La ubicación exacta del avión definirá la ciudadanía del recién nacido

Expertos en inmigración explicaron que la nacionalidad del bebé dependerá del espacio aéreo en el que ocurrió el nacimiento. Si el parto se produjo dentro del espacio aéreo de Estados Unidos, el menor podría recibir la ciudadanía bajo la Enmienda 14 de la Constitución de ese país.

Sin embargo, si el nacimiento ocurrió fuera del territorio o del espacio aéreo estadounidense, la ciudadanía podría definirse mediante otros criterios legales, como la nacionalidad de los padres.

Las autoridades requieren registros de vuelo y datos de navegación para determinar el punto geográfico exacto del parto. Esa información permitirá establecer si el nacimiento ocurrió dentro de las 12 millas náuticas que definen el espacio aéreo estadounidense.

Nacimientos en vuelos comerciales son poco frecuentes en la aviación

Los nacimientos durante vuelos comerciales representan eventos poco frecuentes en la historia de la aviación. Un estudio citado por especialistas documentó 74 nacimientos en aeronaves comerciales entre 1929 y 2018.

Las aerolíneas establecen restricciones para reducir la probabilidad de partos en vuelo, principalmente mediante límites de semanas de gestación permitidas para viajar. Estas medidas buscan evitar situaciones médicas en altitud y garantizar la seguridad de los pasajeros.

El caso registrado en abril de 2026 reactivó discusiones jurídicas sobre la aplicación de normas internacionales relacionadas con la nacionalidad en nacimientos fuera del territorio de un país. Las autoridades revisan precedentes y tratados que regulan la asignación de ciudadanía en situaciones excepcionales.

Tratados internacionales contemplan escenarios de bebés sin nacionalidad

La legislación internacional establece mecanismos para evitar que una persona quede sin nacionalidad. La Convención de 1961 para la Reducción de los Casos de Apatridia contempla que, en situaciones excepcionales, la nacionalidad puede asignarse con base en el país donde está registrada la aeronave.

La mayoría de los países otorga la ciudadanía por filiación, conocida como principio de derecho de sangre, mientras que otros utilizan el criterio de lugar de nacimiento, denominado derecho de suelo. La combinación de estos sistemas puede generar escenarios legales cuando el nacimiento ocurre en tránsito entre territorios.

Las autoridades migratorias mantienen en revisión la documentación del vuelo y los antecedentes familiares para determinar la nacionalidad del recién nacido. El proceso continúa mientras se recopilan los registros técnicos necesarios para emitir una resolución oficial.