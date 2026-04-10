La Casa Blanca prohíbe a su personal apostar sobre el desarrollo de la guerra con Irán

MADRID (EUROPA PRESS).- La Casa Blanca envió recientemente un memorándum interno a sus empleados para avisar que tienen prohibido su participación en aplicaciones de apuestas o mercados financieros para enriquecerse a costa del desarrollo de la guerra de Irán aprovechando la información privilegiada de la que disponen.

El documento interno, procedente de la Oficina de Gestión Presupuestaria y fechado el 24 de marzo, aborda directamente una polémica que lleva acompañando desde hace meses a la administración Trump, hasta ahora circunscrita a las redes sociales y que tienen como protagonista a la plataforma Polymarket, que tiene entre sus inversores a Donald Trump Jr. y su firma 1789 Capital, y cuyos participantes han llegado a declarar amenazas de muerte a periodistas (como el responsable de Defensa del 'Times of Israel', Emanuel Fabian) por publicar informaciones contrarias a sus apuestas.

Más allá de apuestas privadas, la agencia Bloomberg recuerda el enorme impacto económico que representa la más mínima declaración pública de Trump al respecto y pone de relieve extraños escenarios como el ocurrido el 23 de marzo, cuando Trump anunció una pausa de cinco días en su amenaza de atacar centrales eléctricas iraníes. Solo en los dos minutos posteriores a las 06.49 de la madrugada circularon contratos de futuros equivalentes a seis millones de barriles de Brent y West Texas Intermediate. La publicación de Trump en Truth Social apareció alrededor de las 07:05 de ese día.

En respuesta a la publicación del memorándum en el 'Wall Street Journal y a través de la agencia Bloomberg, el portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, ha insistido en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "ha dejado bien claro" que ni congresistas ni empleados de la Casa Blanca pueden usar información privilegiada para su beneficio financiero".

Una serie de apuestas oportunas sobre Irán, realizadas en Polymarket por cuentas anónimas recién creadas, han generado cientos de miles de dólares en ganancias hasta el momento, lo que ha llevado a los analistas a examinar minuciosamente las operaciones en busca de indicios de actividad privilegiada. Algunos pagos de apuestas relacionadas con la guerra de Irán se encuentran ahora congelados debido a una disputa, y los operadores no pueden cobrar mientras los usuarios debaten qué constituye un alto el fuego.

"Todos los empleados federales están sujetos a las normas éticas del Gobierno, que prohíben el uso de información no pública para obtener beneficios económicos. Sin embargo, cualquier insinuación de que funcionarios de la Administración participan en tales actividades sin pruebas es infundada y constituye una información irresponsable", añadió Ingle.

Conflictos de intereses

A principios de este mes, el Departamento de Defensa de Estados Unidos tuvo que desmentir públicamente una información publicada por el 'Financial Times' que apuntaba contra el titular de la cartera, Pete Hegseth, cuyo corredor de bolsa en la asesoría financiera Morgan Stanley se puso en contacto con BlackRock en febrero, antes de la invasión de Irán, para realizar una "inversión multimillonaria" en un fondo de activos de defensa.

"Ni el secretario Hegseth ni ninguno de sus representantes se pusieron en contacto con BlackRock para hablar de ninguna inversión de ese tipo", declaró el portavoz de Defensa, Sean Parnell, en referencia a la noticia del 'Financial Times', que denunció como "otra difamación infundada y deshonesta, diseñada para engañar al público".

Un grupo de senadores demócratas encabezados por Elizabeth Warren, Richard Blumenthal y Tammy Duckworth, ha pedido a Hegseth que presente su testimonio para explicar lo ocurrido y para "comprender dónde pueden existir deficiencias en las prácticas y políticas actuales del departamento para prevenir conflictos de intereses".