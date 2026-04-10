Melania Trump niega cualquier vínculo con Epstein y asegura que no fue presentada por él a su esposo

MADRID, (EUROPA PRESS). - La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, negó haber mantenido cualquier tipo de vínculo con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, hallado ahorcado en su celda poco después de ser detenido en julio de 2019, y ha declarado que no fue presentada a su esposo, Donald Trump, por él: "Las mentiras que me vinculan con el despreciable Jeffrey Epstein deben terminar hoy".

"Los individuos que mienten sobre mí carecen de estándares éticos, humildad y respeto. No me opongo a su ignorancia, sino que rechazo sus mezquinos intentos de difamar mi reputación", dijo Trump en una comparecencia por sorpresa ante las cámaras desde el Salón de la Cruz de la Casa Blanca para abordar el tema.

"Nunca fui amiga de Epstein. Donald y yo fuimos invitados a las mismas fiestas que Epstein de vez en cuando, ya que la superposición de círculos sociales es común en la ciudad de Nueva York y Palm Beach", explicó, si bien ha reseñado que "nunca tuvo relación con Esptein o su cómplice, Maxwell".

Así, argumentó que su "respuesta por correo a Maxwell no puede ser presentada como nada más que correspondencia casual". "Mi educada respuesta a su correo electrónico no es nada más que una nota trivial", resaltó Melania Trump, quien ha negado además ser "víctima de Epstein".

"Epstein no me presentó a Donald Trump. Conocí a mi marido, por casualidad, en una fiesta en Nueva York en 1998. Este encuentro inicial con mi marido está documentado en detalle en mi libro, 'Melania'", explicó, al tiempo que ha esgrimido que la primera vez que "cruzó caminos" con Epstein "fue en el año 2000", en un acto al que acudió junto al ahora mandatario.

"En esa época nunca me había reunido con Epstein ni tenía conocimiento de sus acciones criminales. Desde años han circulado en redes sociales numerosas imágenes falsas y afirmaciones sobre Epstein y yo. Cuidado con aquello que se creen. Estas imágenes e historias son totalmente falsas", apuntó.

Por ello, hizo hincapié en que "no es testigo ni ha sido nombrada como testigo en ninguno de los crímenes de Epstein". "Mi nombre nunca ha aparecido en documentos judiciales, deposiciones, declaraciones de víctimas o interrogatorios del FBI en torno al caso Epstein", ahondó la primera dama, que ha señalado que "nunca tuvo conocimiento de los abusos de Epstein a sus víctimas".

"Nunca estuve implicada de ninguna forma. No fue partícipe, nunca estuve en el avión de Epstein y nunca visité su isla privada", destacó. "Nunca he sido acusada legalmente o condenada por un crimen en conexión con el tráfico sexual, abuso de menores y otros comportamientos repulsivos de Epstein".

"Deben cesar las calumnias sobre mí por parte de personas y entidades malintencionadas y con motivaciones políticas que buscan dañar mi buen nombre para obtener ganancias financieras y ascender políticamente", reclamó Melania Trump, que ha dicho que sus abogados "han luchado con éxito contra estas mentiras infundadas" y ha adelantado que "continuarán manteniendo su sólida reputación".

De esta forma, destacó que "hasta la fecha, varias personas y empresas se han visto obligadas legalmente a disculparse públicamente y retractarse por sus mentiras" sobre ella y su presunta relación con Epstein.

"Varios destacados ejecutivos dimitieron de sus puestos de poder después de que este asunto se politizara ampliamente. Por supuesto, esto no equivale a culpabilidad, pero aun así debemos trabajar de manera abierta y transparente para descubrir la verdad", argumentó, antes de pedir al Congreso que "brinde a las víctimas de Epstein" una "audiencia pública centrada específicamente a las supervivientes".

"Todas y cada una de las mujeres deberían tener su día para contar su historia en público, si así lo desean, y luego su testimonio debería registrarse permanentemente en el Registro del Congreso. Entonces, y sólo entonces, tendremos la verdad", apostilló Melania Trump en su declaración, que ha sido acogida con sorpresa debido a que durante los últimos días el caso Epstein no estaba en la primera plana debido a la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El presidente de Estados Unidos lleva meses rechazando acusaciones contra él por sus lazos con Epstein, especialmente después de que el Departamento de Justicia publicara millones de documentos relacionados con el caso en el marco de la Ley de Transparencia aprobada 'ad hoc' en noviembre, que incluyen menciones a Trump en más de un millar de ocasiones.