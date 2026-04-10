Niño de 18 meses es mordido por lobo en zoológico mientras sus padres usaban el celular

Autoridades investigaron un caso en el que un niño resultó lesionado por un lobo en un zoológico. Los padres fueron acusados por poner en riesgo al menor.. Foto: Canva (foto ilustrativa)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un niño de 18 meses resultó herido después de acercarse a la zona de un lobo en un zoológico de Pensilvania, Estados Unidos. Las autoridades presentaron cargos contra sus padres por poner en riesgo el bienestar del menor tras el incidente ocurrido dentro del parque temático Hersheypark.

El hecho se registró en el zoológico ZooAmerica, ubicado en la ciudad de Hershey, durante la mañana del sábado pasado. De acuerdo con información reportada por la agencia Associated Press (AP), el menor logró pasar por debajo de una barrera exterior y colocar la mano dentro del área donde se encontraba el animal.

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Un lobo se aproximó y tuvo contacto con la mano del niño, lo que provocó una lesión. Las autoridades indicaron que el menor no ingresó al hábitat del animal, sino que permaneció fuera de la zona delimitada.

Personal del parque y personas que se encontraban en el lugar intervinieron para retirar al menor del área. Posteriormente, el niño recibió atención médica y fue dado de alta tras confirmarse que las lesiones fueron menores, según información difundida por AP.

Padres enfrentan cargos tras investigación por supervisión del menor

Las autoridades del estado de Pensilvania iniciaron una investigación sobre las circunstancias del incidente y determinaron presentar cargos contra los padres del menor por poner en riesgo el bienestar de un niño.

Según reportó Associated Press, los adultos se encontraban sentados a una distancia aproximada de entre 25 y 30 pies del lugar donde ocurrió el incidente y estaban distraídos con sus teléfonos celulares en el momento en que el niño se acercó al área del lobo.

Los padres, residentes de la localidad de Lititz, enfrentan un cargo menor y deberán comparecer ante una corte en una fecha programada por las autoridades judiciales.

Las autoridades indicaron que el caso se clasifica como un delito menor relacionado con la supervisión de menores en espacios públicos. El proceso judicial determinará las responsabilidades legales correspondientes.

Zoológico explica comportamiento del lobo tras el incidente

La administración del zoológico informó que el comportamiento del lobo se consideró consistente con su conducta natural y no se clasificó como un ataque intencional.

Funcionarios del parque señalaron que el animal se encuentra vacunado y permanece en exhibición dentro de las instalaciones. También indicaron que los recintos cuentan con múltiples barreras y señalización diseñada para la seguridad de los visitantes, de acuerdo con información citada por AP.

El zoológico recordó a los visitantes la importancia de permanecer en las áreas designadas y mantener vigilancia constante sobre los menores durante la visita.

ZooAmerica alberga tres lobos grises y forma parte del complejo turístico Hersheypark, que recibe visitantes durante todo el año.

Antecedente de seguridad en el mismo parque

El incidente ocurrió meses después de otro evento relacionado con la seguridad dentro del mismo parque.

Durante el verano anterior, un menor fue localizado en una vía del monorriel del parque y fue rescatado por una persona que se encontraba en el lugar. Ese episodio generó revisiones internas sobre protocolos de seguridad en las instalaciones, según información reportada por Associated Press.

Las autoridades locales indicaron que continuarán revisando las medidas de seguridad y supervisión dentro del parque tras el nuevo incidente.