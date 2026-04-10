Niño de 4 años muere tras asomar su cabeza por la ventana de un autobús y ser golpeado por otro. Foto: Captura de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La trágica muerte de un niño, de cuatro años, quien perdió la vida aasomar su cabeza por la ventana del autobús donde viajaba y ser golpeado por otra unidad conmocionó a Colombia.

El accidente ocurrió en la región del Oriente de Antioquía, en el municipio rural de Granada, el pasado miércoles 8 de abril, mientras el menor viajaba en una unidad de transporte en compañía de su madre, de acuerdo con medios de comunicación locales.

Presuntamente, el pequeño asomó la cabeza por la ventana en el momento exacto en que otro vehículo de pasajeros, de una empresa distinta, avanzaba en la dirección contraria. La acción ocasionó un golpe que hirió gravemente al niño, quien fue trasladado de emergencia a un hospital. Horas después se confirmó su muerte.

Videos que se compartieron en redes sociales muestran los momentos posteriores al accidente. En ellos, se observa el dolor y la desesperación de la madre mientras intenta ayudar a su hijo y entender lo que acaba de suceder ante la mirada atónita de otros pasajeros.

????| Un niño perdió la vida en Granada, Antioquia, Colombia, mientras viajaba con su madre en un bus intermunicipal. El menor llevaba parte de su cuerpo fuera de la ventana cuando fue impactado en la cabeza por un vehículo que circulaba en sentido contrario.… pic.twitter.com/HuUjnfTNtQ — News On Demand (@OnDemand_News) April 9, 2026

Tanto las autoridades de tránsito como la Fiscalía informaron que llevarán a cabo las diligencias correspondientes para averiguar qué provocó el accidente y si es posible adjudicar responsabilidades a alguna de las partes involucradas, informó el periódico “El Tiempo”.

Entre las acciones, se realizarán los peritajes técnicos a ambos vehículos. Además, tomarán las declaraciones de los conductores, con lo que se espera esclarecer los hechos.

Por su parte, internautas llamaron a padres de familias, pasajeros y conductores a evitar que los menores de edad se asomen por las ventanas de los vehículos en movimiento, como una medida para prevenir futuros accidentes y garantizar la seguridad de las infancias.