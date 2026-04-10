Retiro de leche condensada: más de 43,000 latas son retiradas por fallas de calidad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Autoridades de protección al consumidor emitieron una alerta sanitaria para retirar del mercado más de 43 mil latas de leche condensada luego de identificar que un lote específico no cumplía con los estándares de calidad establecidos. La medida incluyó la recomendación directa a los consumidores de evitar el consumo del producto y revisar el número de lote en el etiquetado.

El aviso se difundió después de que la empresa responsable reportara irregularidades detectadas durante controles técnicos de calidad. Las autoridades iniciaron el procedimiento de retiro preventivo como parte de los protocolos aplicados cuando se identifican posibles riesgos asociados a productos de consumo.

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De acuerdo con los reportes oficiales, el retiro involucra 43,944 unidades de leche condensada semidescremada en presentación de lata de 395 gramos, correspondientes al lote identificado con el número 892-8, distribuido en canales comerciales.

La alerta sanitaria se emitió con el objetivo de detener la distribución y asegurar la recolección total del producto en puntos de venta y centros de comercialización.

Detectan solidificación en producto y ordenan suspensión de su comercialización

La empresa distribuidora informó que algunas unidades del lote presentaron un proceso de solidificación que alteró la textura habitual de la leche condensada. Este cambio en la consistencia fue detectado durante pruebas de control de calidad realizadas como parte de los procedimientos internos de verificación.

Las autoridades de protección al consumidor señalaron que el caso se registró en Perú, donde se inició el procedimiento de retiro preventivo del producto tras la identificación de las irregularidades. La medida incluyó la suspensión de la comercialización del lote involucrado mientras se realizaban las acciones de verificación y recolección.

El análisis técnico determinó que el producto no cumplía con los parámetros establecidos para su comercialización, lo que motivó la activación del procedimiento de retiro. Las autoridades indicaron que este tipo de alteraciones puede afectar las condiciones de consumo del alimento y representar un riesgo potencial para la salud.

Identifican lote específico y piden a consumidores verificar el etiquetado

Las autoridades indicaron que la medida se limita a un lote determinado, por lo que solicitaron a los consumidores revisar la información impresa en el envase antes de utilizar el producto.

El lote retirado corresponde a una leche condensada semidescremada en lata de 395 gramos, cuya identificación se encuentra en el etiquetado del producto, generalmente en la parte inferior o lateral del envase.

También informaron que el proceso incluye la recolección de las unidades distribuidas y su disposición final, con el objetivo de evitar que el producto vuelva a circular en el mercado.

El retiro de productos alimenticios se activa cuando se detectan condiciones que podrían afectar la seguridad del consumidor o modificar las características del alimento. Estas acciones se realizan conforme a procedimientos establecidos en los sistemas de control sanitario y protección al consumidor.