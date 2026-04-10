Sube 0.9% la inflación en EU como primer efecto de la guerra con Irán y alcanza cifra de 3.3% anual

WASHINGTON (apro). – Tal y como habían pronosticado los expertos en materia económica, la tasa de inflación de Estados Unidos subió exponencialmente 0.9% durante el mes de marzo, esto como el primer efecto de la guerra contra Irán que lanzó el presidente Donald Trump.

El Departamento del Trabajo reveló que en marzo el Índice de Precios al Consumidor (CPI) registró el aumento de 0.9% respecto al 0.3% de febrero pasado, por lo cual la tasa anualizada de inflación en Estados Unidos es ahora de 3.3%.

Con el aumento del 0.6% netos en el valor de los bienes y servicios en Estados Unidos generado en gran parte por el conflicto con Irán, se elevan las posibilidades de que la Reserva Federal (Banco Central) determine la necesidad de subir las tasas de interés.

La presión inflacionaria en Estados Unidos genera presión al Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal que se reunirá los días 28 y 29 de este mes de abril, lo que podría derivarse en decretar un aumento de por lo menos 0.25% a las tasas de interés de créditos interbancarios.

Tal y como esperaban los estadunidenses, la guerra contra Irán decretada por Trump acompañando a Israel ha intensificado el costo de los combustibles a nivel nacional e internacional, en parte por el cierre del Estrecho de Ormuz al comercio internacional de hidrocarburos.

El Buró de Estadísticas Laborales del gobierno federal de Estados Unidos informó que el mes pasado el costo general de los combustibles se incrementó en 10.9%, lo que el provocó que el valor de la gasolina subiera 21.2% durante el mismo periodo de tiempo.

Las nuevas cifras de la inflación dadas a conocer por su mismo gobierno contradicen las afirmaciones del presidente Trump que sostiene que, en Estados Unidos, no hay inflación gracias a las decisiones que ha tomado en materia económica y presupuestal.

El Departamento de Comercio acotó que en marzo pasado el costo del transporte comercial aéreo subió 2.7%, el de los alimentos 0.2%, el de la ropa 1%, el de los muebles 0.2%, el de la educación 0.3%, el de los servicios médicos 0.2% y el de las medicinas 1.5%.

La realidad inflacionaria en Estados Unidos encamina a la Reserva Federal a intervenir en la política monetaria para prevenir una recesión con un incremento a las tasas de interés de préstamos interbancarios, contrario a las exigencias de Trump que clama por recortes.

La realidad inflacionaria del pasado mes de marzo contiene los primeros efectos negativos de la guerra contra Irán, pero estas estadísticas macroeconómicas no incluyen los gastos que hasta ahora ha hecho el Pentágono en el nuevo conflicto bélico en el Medio Oriente.