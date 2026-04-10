Vance viaja a Pakistán para encabezar conversaciones con Irán sobre el fin de la guerra

WASHINGTON (AP) — El vicepresidente estadounidense, JD Vance, advirtió el viernes a Irán que no “juegue” con Estados Unidos antes de viajar para entablar negociaciones destinadas a poner fin a la guerra.

El presidente Donald Trump encargó a Vance, un miembro de su círculo íntimo y que, al parecer, ha sido el defensor más reticente del conflicto con Irán, que encuentre una salida y evite la sorprendente amenaza del presidente de Estados Unidos de borrar a “toda una civilización”.

Vance, que desde hace tiempo se ha mostrado escéptico ante las intervenciones militares en el extranjero y ha criticado abiertamente la posibilidad de enviar tropas a conflictos sin un final definido, partió el viernes para encabezar conversaciones mediadas con Irán en Islamabad, la capital paquistaní. Al abordar el Air Force Two rumbo a Pakistán, el vicepresidente declaró: “Esperamos ansiosamente la negociación. Creo que va a ser positiva. Por supuesto, ya veremos”.

Citó a Trump al afirmar: “Si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, nosotros sin duda estamos dispuestos a extender la mano abierta”. Pero añadió: “Si van a intentar jugar con nosotros, entonces descubrirán que el equipo negociador no es tan receptivo”.

Vance también señaló que Trump “nos dio algunas directrices bastante claras” sobre cómo deberían desarrollarse las conversaciones, pero no dio más detalles. No respondió preguntas de los periodistas que viajaban con él.

El viaje del vicepresidente se produce mientras un frágil y temporal alto el fuego parece estar al borde del colapso. El abismo entre las exigencias públicas de Irán y las de Estados Unidos y su socio Israel parece insalvable. Y en Estados Unidos, donde Vance podría pedir a los votantes dentro de dos años que lo conviertan en el próximo presidente, crece la presión política y económica para ponerle fin.

Vance está acompañado por el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y por el yerno del presidente, Jared Kushner, quienes participaron en tres rondas de conversaciones indirectas con negociadores iraníes con el fin de resolver las preocupaciones de Estados Unidos sobre los programas nucleares y de armas balísticas de Teherán y su apoyo a grupos armados aliados en Oriente Medio, antes de que Trump e Israel lanzaran la guerra contra Irán el 28 de febrero.

La Casa Blanca ha dado pocos detalles sobre el formato de las conversaciones —si serán directas o indirectas— y no ha proporcionado expectativas específicas para la reunión.

Pero la llegada de Vance a las negociaciones marca un momento poco común de interacción de alto nivel entre el gobierno de Estados Unidos y su contraparte iraní. Desde la Revolución Islámica de 1979, el contacto más directo había sido cuando el presidente Barack Obama llamó en septiembre de 2013 al recién elegido presidente iraní Hassan Rouhani para hablar del programa nuclear de Irán.

Las dos partes afrontan grandes dificultades para lograr avances

Casi inmediatamente después de que la Casa Blanca e Irán anunciaran un alto el fuego temporal el martes por la noche, ambas partes mostraron su desacuerdo por los términos de la tregua.

Irán insistió en que el fin de la guerra israelí en Líbano formaba parte del alto el fuego. Pero el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y Trump afirmaron que la tregua no incluía a Líbano, y las operaciones israelíes allí continuaron.

Estados Unidos, por su parte, exigió que Irán cumpliera con reabrir el estrecho de Ormuz. La República Islámica había cerrado esa vía marítima crucial para el transporte en respuesta a la intensificación de los ataques de Israel contra el grupo político-militar Hezbollah en Líbano.

Trump afirmó el jueves que Irán estaba “haciendo un muy mal trabajo” con la autorización del paso de petroleros, y escribió en redes sociales: “¡Ese no es el acuerdo que tenemos!”.

La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, dijo que Vance, Witkoff, Kushner y el secretario de Estado Marco Rubio “siempre han colaborado en estas conversaciones” y sostuvo que Trump era optimista respecto a que se pueda alcanzar un acuerdo duradero durante el alto el fuego de dos semanas. “El presidente Trump tiene antecedentes comprobados de lograr buenos acuerdos en nombre de Estados Unidos y del pueblo estadounidense, y solo aceptará uno que ponga a Estados Unidos primero”, manifestó.

Mucho en juego para la paz y para la política

Este es el momento de mayor riesgo hasta ahora para Vance, quien pasó gran parte del año pasado más en un segundo plano en la Casa Blanca de Trump, especialmente mientras otros como Elon Musk y Rubio se turnaban como asesores omnipresentes del presidente.

Pero la cartera de Vance se está ampliando rápidamente: primero con una misión para erradicar el fraude en programas gubernamentales dentro del país y ahora para ayudar a resolver una guerra de Estados Unidos en Oriente Medio, donde la palabra “complicado” ni siquiera está cerca de describir la situación.

Vance, que sirvió en la guerra de Irak con los Marines y se desempeñó dos años como senador de Estados Unidos por Ohio y poco más de uno como vicepresidente, tiene poca experiencia diplomática.

El miércoles, desestimó las especulaciones de que los iraníes solicitaron que se sumara a las conversaciones, y dijo a los periodistas: “No lo sé. Me sorprendería que eso fuera cierto. Pero, sabes, yo quería participar porque pensé que podía marcar una diferencia”.

Jonathan Schanzer, exfuncionario del Departamento del Tesoro y actual director ejecutivo de la Foundation for Defense of Democracies, un centro de estudios de Washington de línea dura, dijo que Vance, con poca experiencia en política hacia Irán, es una elección interesante para encabezar la delegación.

Trump ha señalado que su vicepresidente estaba “menos entusiasmado” que otros altos funcionarios de la administración republicana, lo que lo convierte en un interlocutor intrigante para la parte iraní, indicó Schanzer.

“Creo que probablemente lo prefieren, sabiendo que su perspectiva sobre la intervención extranjera es de escepticismo”, dijo Schanzer refiriéndose a los iraníes. “Sí creo que va a necesitar ayuda. No creo que haya participado alguna vez en negociaciones con este peso, con esta seriedad. Esto es tan serio como puede serlo”.

La Casa Blanca ha rechazado la caracterización de que Irán quería a Vance en las conversaciones, y la presentó como un intento de perjudicar las negociaciones.

La Casa Blanca no ha detallado quiénes participarán en las conversaciones además de Vance, Witkoff y Kushner, pero Kelly dijo que funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado y el Pentágono “también desempeñarán un papel de apoyo”.

Durante las primeras rondas de conversaciones nucleares indirectas con los iraníes antes de la guerra, los demócratas y algunos expertos nucleares cuestionaron si Kushner y Witkoff tenían suficientes conocimientos técnicos. La Casa Blanca no ha dicho si ambos —a quienes Trump ha confiado algunas de sus negociaciones más difíciles desde su regreso al cargo— contó con un experto nuclear en esas conversaciones.

Negociar la paz es una tarea enorme para cualquier vicepresidente

No es inusual que los vicepresidentes asuman funciones negociadoras importantes para el presidente, dijo Joel Goldstein, profesor de Derecho en la Universidad de Saint Louis y experto en la historia de la vicepresidencia.

Sin embargo, añadió: “No recuerdo una situación en la que se haya enviado a un vicepresidente a negociar un alto el fuego o la paz en relación con una guerra en la que Estados Unidos estuviera involucrado”.

Vance y Rubio son vistos como los aspirantes presidenciales republicanos más fuertes para 2028, aunque ninguno ha dado una respuesta clara sobre si pretende postularse.

El equipo del vicepresidente no piensa en las negociaciones con la vista puesta en consideraciones políticas futuras, según una persona familiarizada con las conversaciones que no estaba autorizada a hablar públicamente y declaró bajo condición de anonimato.

Como vicepresidente, Vance cargaría de manera inherente con cualquier lastre de la administración si finalmente se postula a la presidencia, dijo Goldstein. Pero intervenir para liderar las negociaciones lo identifica aún más con el conflicto.

“El hecho de que participe en las negociaciones de una manera muy visible significa que, si las cosas salen mal, la gente lo señalará a él”, dijo Goldstein.

Al mismo tiempo, añadió, “Si las cosas salen bien, entonces será algo que él podría señalar”.