Ataque con machete en estación Grand Central, Nueva York, deja tres heridos; policía mata al agresor

La escena del ataque con un arma blanca que resultó en tres personas heridas y el presunto agresor abatido, en la estación de metro Grand Central de Nueva York, el sábado 11 de abril de 2026. Foto: AP Foto/Ryan Murphy

CIUDAD DE MÉXICO (France 24) .- Tres personas resultaron heridas tras un ataque con machete en la estación Grand Central de Nueva York, donde la policía disparó y mató al presunto agresor. El hecho está bajo investigación, pero las pesquisas iniciales no relacionan la situación con terrorismo.

Luego de apuñalar a tres personas, un hombre que portaba un machete fue abatido a tiros por la policía de Nueva York este sábado.

Las tres víctimas, dos hombres de 84 y 65 años y una mujer de 70, fueron trasladadas a un hospital, donde se espera que sobrevivan.

En la estación Grand Central del metro, el agresor ignoró las órdenes de soltar el arma y se abalanzó sobre los agentes. En ese momento, los policías abrieron fuego, según informó en redes sociales el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

“Agradezco al Departamento de Policía de Nueva York por su rápida respuesta y por haber evitado más violencia”, afirmó Mamdani.

El atacante murió a causa de las heridas, según el Departamento de Policía de la ciudad, que añadió que el sospechoso había sido arrestado en numerosas ocasiones, incluso por amenazas y ataques con objetos punzantes.

Mamdani indicó que la policía publicará las imágenes de las cámaras corporales de los agentes que dispararon.

El incidente ocurrió alrededor de las 9:50 hora local (13:50 GMT), en un andén del metro de Grand Central, una de las estaciones más grandes y concurridas de la ciudad, en Midtown Manhattan.

La gobernadora Kathy Hochul declaró en redes sociales que “personas inocentes fueron atacadas en un acto de violencia sin sentido... Agradezco a nuestros valientes agentes que actuaron con rapidez para detener al sospechoso”.

El hecho está bajo investigación y, por el momento, no ha sido relacionado con un atentado terrorista.

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Con información de EFE y fuentes locales.