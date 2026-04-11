Ataques israelíes en Gaza dejan al menos 19 muertos durante jornada del sábado

Palestinos lloran los cuerpos de los hombres muertos en un ataque israelí en el campo de refugiados de al-Bureij, durante su funeral en las afueras del Hospital Al-Aqsa en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el sábado 11 de abril de 2026. Foto: AP Foto/Abdel Kareem Hana

MADRID (EUROPA PRESS) - Al menos 19 palestinos fueron asesinados en ataques israelíes en la Franja de Gaza durante la jornada de este sábado, 13 de ellos en un bombardeo de madrugada en el campamento de refugiados de Bureij, en el centro del enclave palestino.

La aviación israelí bombardeó a un grupo de personas en torno al amanecer en Bureij. Fuentes médicas palestinas informaron que entre los fallecidos en Al Bureij están Muhamad Ali Abdul Hadi, Ali Sami al Shaqra, Muhamad Ibrahim al Maqusi, Musa Muhamad Salé, Muhamad Fuad al Sayed, Salim Yamal al Maghari, Yihad Muhamad Salé y Muhamad Ali al Mabhuh. Posteriormente se informó que al Sayed era periodista.

Otro palestino fue asesinado en un ataque de drones israelíes sobre una tienda de campaña de Mashala, al sur de Deir al Balá, en el centro del enclave palestino. Varias personas más resultaron heridas.

Ya por la tarde, cuatro personas murieron y varias más fueron heridas por un bombardeo contra un grupo de personas en Beit Lahiya, en el norte de la Franja.

Por otra parte, un menor de 14 años sucumbió a sus heridas provocadas por otro ataque israelí, ocurrido meses atrás en el centro de la Franja de Gaza.

Además, un menor resultó herido en un pie por los disparos israelíes en Bureij y se informó de bombardeos de artillería sobre el este de Jan Yunis (sur). También cayeron obuses de artillería en el noreste de Bureij.

El Ejército israelí informó este sábado que sus militares abrieron fuego contra un supuesto "terrorista" que "cruzó la Línea Amarilla" de alto el fuego instaurada en la Franja de Gaza en el norte del enclave.

Desde el alto el fuego del 11 de octubre de 2025, el número total palestinos asesinados en ataques israelíes ha aumentado a 749, mientras que el número de heridos ha llegado a 2 mil 082, además de la recuperación de los cuerpos de 759 fallecidos de entre los escombros. En las últimas 48 horas, el Ministerio de Sanidad gazatí sumó 11 muertos más.

Las estadísticas acumuladas desde el comienzo de la agresión israelí en Gaza tras el 7 de octubre de 2023, asciende a 72 mil 328 fallecidos, además de 172 mil 184 personas con lesiones de diversa índole.