Cualquier intento de cruzar Ormuz con un buque militar se topará con una "dura resistencia": Irán

El portaaviones USS Dwight D. Eisenhower y otros buques de guerra cruzan el Estrecho de Ormuz hacia el Golfo Pérsico, el domingo 26 de noviembre de 2023. Foto: Técnico de Información de Segunda Clase Ruskin Naval/U.S. Navy vía AP, archivo

MADRID (EUROPA PRESS) - La Guardia Revolucionaria iraní, cuerpo militar e ideológico de élite de la República Islámica, advirtió este sábado que opondrán una "dura resistencia" ante cualquier intento de cruzar el estrecho de Ormuz por parte de cualquier buque de guerra.

"Cualquier intento de buques militares de pasar a través del estrecho de Ormuz se encontrará con una dura resistencia", apuntó en un comunicado recogido por la radiotelevisión pública iraní, IRIB.

La Guardia Revolucionaria destacó que "la Armada de la Guardia Revolucionaria tiene plena gestión de inteligencia del estrecho de Ormuz" y que "solo se permite el paso a buques civiles y bajo unas ciertas condiciones".

Así, señaló que la información sobre el paso de buques estadunidenses por el estrecho "es desmentida".

Este mismo sábado, el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadunidenses (CENTCOM) aseguró que dos destructores que cruzaron el estrecho y "empezaron a generar las condiciones" para el desminado del estrecho de Ormuz.

"Dos destructores con misiles guiados de la Armada de Estados Unidos (...) transitaron por el estrecho de Ormuz. Han realizado operaciones en el golfo Arábigo (Pérsico) y empezado a generar las condiciones para el desminado", ha informado el CENTCOM en un comunicado.

En concreto mencionó al USS Frank E. Peterson (DDG 121) y al USS Michael Murphy (DDG 112), buques que habrían cruzado Ormuz "dentro de una misión más amplia para garantizar que el estrecho está totalmente libre de minas marítimas instaladas previamente por la Guardia Revolucionaria iraní".

Sin embargo, inmediatamente el Gobierno iraní anunció que el Ejército del país obligó a dar media vuelta a un destructor de Estados Unidos que se aproximaba al estrecho de Ormuz.