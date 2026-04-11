Reino Unido suspende acuerdo de traspaso de las Islas Chagos tras la retirada del apoyo de Trump

Esta imagen, difundida por la Armada de los Estados Unidos, muestra una vista aérea de Diego García, en el archipiélago de Chagos. Foto: Armada de los Estados Unidos vía AP

LONDRES (AP).- El acuerdo de Gran Bretaña para entregar a Mauricio las islas Chagos, donde se ubica una base militar estratégica británico-estadounidense, está suspendido indefinidamente porque la administración del presidente estadounidense Donald Trump ha retirado su apoyo al acuerdo.

El gobierno británico reconoció el sábado que la legislación para ratificar el acuerdo sobre las islas del Océano Índico ha quedado sin tiempo en el Parlamento.

Se trata de la última consecuencia del deterioro de las relaciones entre el gobierno del primer ministro Keir Starmer y la administración Trump.

Inicialmente, Trump apoyó el acuerdo, pero cambió de opinión en enero, calificando el acuerdo para transferir la soberanía de las islas, donde se encuentra la base militar conjunta de Diego García, como "un acto de GRAN ESTUPIDEZ" en una publicación en redes sociales.

El Reino Unido paralizó la tramitación del proyecto de ley, y el gobierno ahora reconoce que no tendrá tiempo suficiente para convertirse en ley antes de que finalice la actual sesión del Parlamento en las próximas semanas. No se espera que se incluya en la lista de proyectos de ley anunciados por el rey Carlos III para la próxima sesión del Parlamento, que comienza el 13 de mayo.

A pesar de la frustración británica ante el cambio de postura de Estados Unidos, los funcionarios aún esperan que el acuerdo pueda reactivarse.

«Diego García es un activo militar estratégico clave tanto para el Reino Unido como para Estados Unidos», declaró el gobierno británico en un comunicado. «Garantizar su seguridad operativa a largo plazo es y seguirá siendo nuestra prioridad; es la razón principal de este acuerdo».

“Seguimos creyendo que el acuerdo es la mejor manera de proteger el futuro a largo plazo de la base, pero siempre hemos dicho que solo seguiríamos adelante con el acuerdo si cuenta con el apoyo de Estados Unidos. Continuamos dialogando con Estados Unidos y Mauricio”.

Simon McDonald, quien fue jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores británico hasta 2020, dijo que el gobierno "no tenía otra opción" que dejar el acuerdo en suspenso.

“Cuando el presidente de Estados Unidos se muestra abiertamente hostil, el gobierno tiene que replantearse las cosas. Por lo tanto, este acuerdo, este tratado, quedará en suspenso por el momento”, declaró a la BBC.

La base militar estratégica en el punto de mira

Esta remota cadena de más de 60 islas situada frente a la punta de la India, al sur de las Maldivas, ha estado bajo control británico desde 1814.

Una base militar en Diego García, una de las islas, ha brindado apoyo a las operaciones militares estadounidenses desde Vietnam hasta Irak y Afganistán, y ha servido como base para bombarderos estadounidenses en la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Inicialmente, Starmer impidió que los aviones estadounidenses utilizaran bases aéreas británicas para atacar Irán. Posteriormente, accedió a permitir que Estados Unidos utilizara bases en Inglaterra y en Diego García para atacar emplazamientos de misiles iraníes, pero no otros objetivos.

Trump ha criticado a los aliados de Estados Unidos en la OTAN por su reticencia a unirse a la guerra. El mes pasado, ridiculizó a Starmer diciéndole que "no era Winston Churchill" y se burló de la Marina Real.

Según el acuerdo alcanzado entre el Reino Unido y Mauricio tras años de negociación, Gran Bretaña arrendaría la base de Diego García durante al menos 99 años.

El gobierno de Starmer afirma que el acuerdo protege la base de posibles demandas legales internacionales. En los últimos años, las Naciones Unidas y su máximo tribunal han instado a Gran Bretaña a devolver las islas a Mauricio.

El Partido Conservador británico, en la oposición, y Reform UK se opusieron al acuerdo, argumentando que ceder las islas las expone al riesgo de injerencia por parte de China y Rusia. Han presionado al gobierno de Trump para que retire su apoyo.

Los isleños que fueron desplazados de Diego García en las décadas de 1960 y 1970 para dar paso a la base militar afirman que no fueron consultados y temen que el acuerdo les dificulte regresar a casa.

Se calcula que unos 10.000 chagossianos desplazados y sus descendientes viven actualmente, principalmente en Gran Bretaña, Mauricio y las Seychelles. Algunos han luchado sin éxito durante muchos años en los tribunales británicos por el derecho a regresar a su tierra natal.

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