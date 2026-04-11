Se tambalea tregua ortodoxa de Pascua ante reportes de ataques rusos contra Ucrania

Rescatistas combaten las llamas en un edificio impactado durante un ataque con drones rusos en Odesa, Ucrania. Foto: Servicio de Emergencia de Ucrania vía AP

KIEV, Ucrania (AP).— Rusia siguió atacando con drones posiciones ucranianas el sábado luego que entró en vigor un alto al fuego de Pascua declarado por el Kremlin, dijo a The Associated Press un oficial militar ucraniano.

“El alto al fuego no está siendo respetado por el lado ruso”, afirmó Serhii Kolesnychenko, un oficial de comunicaciones de la 148va Brigada de Artillería Separada ucraniana.

Agregó que, si bien el fuego de artillería se había detenido en el sector donde trabajaba su brigada, en la intersección de las regiones de Donetsk, Dnipropetrovsk y Zaporiyia, las fuerzas rusas siguieron usando drones para atacar posiciones ucranianas.

Las fuerzas ucranianas estaban respondiendo con “silencio al silencio y fuego al fuego”, señaló Kolesnychenko.

El presidente ruso Vladímir Putin declaró el jueves un alto el fuego de 32 horas durante el fin de semana de la Pascua ortodoxa y ordenó a las fuerzas rusas detener las hostilidades desde las 4:00 de la tarde del sábado hasta última hora del domingo.

Su homólogo ucraniano Volodymyr Zelenskyy prometió el sábado respetar la tregua, que describió como una oportunidad para avanzar en las iniciativas de paz. Pero advirtió que cualquier violación tendrá una rápida respuesta militar.

“La Pascua debería ser un tiempo de silencio y seguridad. Un alto el fuego en Pascua también podría convertirse en el comienzo de un avance real hacia la paz”, escribió Zelenskyy en una publicación en línea el sábado.

Pero añadió: “Todos entendemos con quién estamos tratando. Ucrania se adherirá al alto el fuego y responderá estrictamente en la misma medida”.

Kiev había propuesto anteriormente al Kremlin una pausa en los ataques mutuos contra la infraestructura energética durante la festividad ortodoxa.

Los intentos anteriores de alto al fuego han tenido poco impacto, y ambas partes se han acusado mutuamente de violaciones.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, describió el viernes la medida de Putin como un gesto “humanitario”, pero señaló que Moscú sigue centrado en un acuerdo integral basado en sus demandas de larga data —un punto clave de fricción que ha impedido que se alcance un pacto.

Muertes en Odesa y Jersón antes del alto al fuego

Ataques con drones rusos mataron al menos a dos personas en la ciudad ucraniana de Odesa durante la madrugada del sábado, informaron las autoridades locales, horas antes que entrara en vigor la tregua propuesta por Pascua.

Otras dos personas resultaron heridas en el ataque contra la ciudad portuaria del mar Negro luego que drones impactaron una zona residencial y dañaron edificios de apartamentos, casas y un jardín de infantes.

El conductor de un trolebús público murió cuando el vehículo fue alcanzado por un dron en la ciudad ucraniana sureña de Jersón, menos de una hora antes del inicio del alto el fuego, escribió en Telegram el jefe regional de Jersón, Oleksandr Prokudin.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia disparó 160 drones hacia Ucrania durante la noche, de los cuales 133 fueron derribados o interceptados, horas antes que entrara en vigor la tregua propuesta por Pascua.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso reportó que derribó 99 drones ucranianos durante la noche en toda Rusia y en la Crimea ocupada.

Intercambio de prisioneros

El Ministerio de Defensa ruso indicó que un intercambio de prisioneros llevó de vuelta al país el sábado a 175 de sus soldados. Zelenskyy confirmó el canje apuntando que 175 soldados y siete civiles fueron devueltos.

“La mayoría había estado en cautiverio desde 2022. Y por fin, están en casa”, escribió en X.

Cientos de familiares, aferrando fotos de soldados desaparecidos, se agolparon alrededor de ambulancias y autobuses que transportaban a los prisioneros de guerra devueltos en el norte de Ucrania. Muchos gritaban nombres y números de brigada con la esperanza de encontrar a sus seres queridos más rápido.

La multitud, muchos envueltos en banderas azules y amarillas, coreó “¡Les damos la bienvenida!” al tiempo que los cansados repatriados, vistiendo chaquetas azules, se asomaban por las ventanas para estrechar manos y abrazar a quienes los saludaban. Familiares también sostenían retratos de otros aún desaparecidos, preguntando a los presos liberados si reconocían a alguien.

En el lugar del intercambio en el norte de Ucrania, Svitlana Pohosyan esperaba el regreso de su hijo. Cuando se le preguntó sobre el alto al fuego, señaló: “Quiero creerlo. Si Dios quiere, que así sea. Creeremos y esperaremos que todo esté bien, que llegue un alto el fuego en un día tan santo, y que haya paz —paz en Ucrania y paz en todo el mundo”.

“Mi celebración llegará cuando mi hijo regrese”, añadió. “Lo abrazaré y esa será la mayor celebración para mí. Y para cada madre, para cada familia”.

Los canjes periódicos de presos han sido uno de los pocos resultados positivos de unas negociaciones de meses, mediadas por Estados Unidos, entre Moscú y Kiev que, por lo demás, han sido infructuosas. Las conversaciones no han logrado avances en los temas clave que impiden poner fin a la invasión rusa de su vecino, que va ya por su quinto año.

Por otra parte, siete residentes de la región rusa de Kursk regresaron desde Ucrania el sábado tras ser capturados por el ejército ucraniano, informó la prensa estatal rusa. Fueron recibidos en la frontera bielorruso-ucraniana por la defensora de los derechos humanos de Rusia, Tatyana Moskalkova .

Según Moskalkova, eran los últimos de los que fueron llevados a Ucrania desde la región después que el ejército ucraniano tomó el control de parte del territorio en 2024.

Las fuerzas ucranianas realizaron una incursión sorpresa en Kursk en agosto de 2024 en uno de sus mayores éxitos en el campo de batalla en la guerra. La operación fue la primera vez que territorio ruso era ocupado por un invasor desde la Segunda Guerra Mundial y asestó un golpe humillante al Kremlin.