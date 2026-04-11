Soldado israelí mata a tiros a joven palestino en Cisjordania

TEL AVIV (AP).— Un hombre palestino murió el sábado tras ser baleado por un soldado israelí, informaron autoridades, en un hecho que se inscribe en una ola de violencia en Cisjordania que ha cobrado la vida de 22 personas desde el inicio de la guerra con Irán.

El ejército de Israel afirma que respondió a un disturbio violento en la aldea de Deir Jarir, al noreste de Ramala. Un soldado de la reserva israelí disparó contra un palestino, que fue evacuado para recibir tratamiento médico y más tarde murió en el hospital. El Ministerio de Salud palestino lo identificó como Ali Majed Hamadneh, de 23 años.

El ejército israelí afirmó que abrió una investigación, aunque palestinos y grupos de derechos humanos señalan que Israel de manera habitual no hace rendir cuentas a colonos o soldados por hechos de violencia. El ejército israelí declinó comentar si el reservista estaba de servicio durante el incidente o si participó en el disturbio como civil.

Fathi Hamdan, jefe del Consejo de la Aldea de Deir Jarir, manifestó que Hamadneh recibió un disparo de un colono israelí vestido de civil, y que el ejército de Israel solo respondió al incidente después del tiroteo.

En lo que va de año, 33 palestinos han sido asesinados en Cisjordania, un territorio palestino bajo ocupación de Israel. Los colonos israelíes han matado a por lo menos ocho de ellos.

En 2025, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios informó que 240 palestinos murieron en Cisjordania, y que la gran mayoría falleció a manos del ejército israelí; nueve personas, o menos del 4%, murieron a manos de colonos israelíes.

La ola de violencia se produce mientras el gobierno de Israel aprobó el establecimiento de 34 nuevos asentamientos en Cisjordania, según el grupo de derechos que monitorea los asentamientos Peace Now. La organización señaló que el gabinete de seguridad israelí aprobó los nuevos asentamientos el 1 de abril, pero mantuvo la aprobación en secreto durante la guerra con Irán para evitar tensar las relaciones con Estados Unidos.

Algunos de los asentamientos aprobados incluían barrios de asentamientos existentes que recibieron una designación independiente, mientras que otros eran pequeños puestos de avanzada y granjas no reconocidos que recibieron aprobación oficial, según Peace Now. El grupo de monitoreo condenó el “frenesí” de aprobaciones, que considera una maniobra electoral para atraer a los simpatizantes de derecha del primer ministro Benjamin Netanyahu, de cara a las elecciones previstas para más adelante este año.

“El establecimiento de asentamientos perjudica la seguridad, impone una carga anormal a las FDI y socava la posibilidad de resolver el conflicto y lograr cualquier seguridad y paz futuras”, señaló Peace Now en referencia al ejército israelí por sus siglas.

Varios políticos de derecha celebraron la aprobación de asentamientos durante una ceremonia el viernes que marcó el establecimiento de un nuevo asentamiento. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, dijo que “las decisiones políticas de Israel en Judea y Samaria están acabando por completo con la idea de dos Estados separados y con la fundación de un Estado terrorista en el corazón de Israel”.

El gobierno israelí ha establecido un total de 102 nuevos asentamientos desde 2023, según Peace Now.