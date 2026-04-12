El primer ministro húngaro, Orbán, fue destituido tras 16 años en un terremoto electoral europeo

BUDAPEST, Hungría (AP).- Este día, los votantes húngaros destituyeron al primer ministro Viktor Orbán, quien llevaba 16 años en el poder, rechazando las políticas autoritarias y el movimiento de extrema derecha global que él representaba, en favor de un candidato proeuropeo en un resultado electoral sorprendente con repercusiones mundiales.

El ganador de las elecciones, Péter Magyar, un antiguo leal a Orbán que hizo campaña contra la corrupción y en temas cotidianos como la sanidad y el transporte público, se comprometio a reconstruir las relaciones de Hungría con la Unión Europea y la OTAN, lazos que se deterioraron durante el mandato de Orbán. Los líderes europeos felicitaron rápidamente a Magyar.

Se esperaba que su victoria transformara la dinámica política dentro de la UE, donde Orbán había trastocado el bloque al vetar con frecuencia decisiones clave, lo que generó preocupación de que buscara desmantelarlo desde dentro.

Esto también tendrá repercusiones entre los movimientos de extrema derecha de todo el mundo, que han visto en Orbán un ejemplo de cómo el populismo nacionalista puede utilizarse para librar guerras culturales y aprovechar el poder del Estado para socavar a los oponentes.

Aún no está claro si el partido húngaro Tisza obtendrá la mayoría de dos tercios en el parlamento, lo que le daría los votos necesarios para realizar cambios legislativos importantes. Con el 93% de los votos escrutados, contaba con más del 53% de apoyo frente al 37% del partido gobernante Fidesz de Orbán, y todo apuntaba a que ganaría en 94 de los 106 distritos electorales de Hungría.

Fue un duro golpe para Orbán, un estrecho aliado tanto del presidente estadounidense Donald Trump como del presidente ruso Vladimir Putin, quien reconoció la derrota tras lo que calificó de un resultado electoral "doloroso" .

"Felicito al partido victorioso", dijo Orbán a sus seguidores. "Desde la oposición, serviremos a la nación húngara y a nuestra patria".

En un discurso ante decenas de miles de seguidores jubilosos en una fiesta de celebración a orillas del río Danubio, Magyar afirmó que sus votantes habían reescrito la historia de Hungría.

“Esta noche, la verdad triunfó sobre la mentira. Hoy ganamos porque los húngaros no preguntaron qué podía hacer su patria por ellos, sino qué podían hacer ellos por su patria. Ustedes encontraron la respuesta. Y la llevaron a cabo”, dijo.

Según la Oficina Electoral Nacional, la participación en las elecciones fue de casi el 80%, una cifra récord en cualquier elección en la historia de Hungría posterior al comunismo.

'Elegir entre Oriente o Occidente'

Orbán, el líder que más tiempo ha permanecido en el cargo en la UE y uno de sus mayores antagonistas, ha recorrido un largo camino desde sus inicios como un agitador liberal antisoviético hasta convertirse en el nacionalista prorruso admirado hoy por la extrema derecha mundial.

La UE estará atenta a cómo Magyar modifica la postura de Hungría respecto a Ucrania. Orbán ha frustrado repetidamente los esfuerzos de la UE por apoyar al país vecino en su guerra contra la invasión rusa a gran escala, al tiempo que cultivaba estrechos lazos con Putin y se negaba a poner fin a la dependencia de Hungría de las importaciones energéticas rusas.

Las recientes revelaciones han demostrado que un alto cargo del gobierno de Orbán compartía con frecuencia el contenido de las discusiones de la UE con Moscú, lo que ha suscitado acusaciones de que Hungría actuaba en nombre de Rusia dentro del bloque.

Entre quienes ven al gobierno de Orbán y a su partido político Fidesz como brillantes ejemplos de política conservadora y antiglobalista en acción se encuentran miembros del movimiento "Make America Great Again" de Trump, mientras que los defensores de la democracia liberal y el estado de derecho lo vilipendian.

En Budapest, Marcell Mehringer, de 21 años, dijo que votaba "principalmente para que Hungría sea finalmente un país europeo de pleno derecho, y para que los jóvenes, y en realidad todos, cumplan con su deber cívico fundamental de unir un poco a esta nación y derribar estas barreras nacidas del odio".

Relación tensa con la UE

Durante sus 16 años como primer ministro, Orbán emprendió duras represiones contra los derechos de las minorías y la libertad de prensa , subvirtió muchas de las instituciones húngaras y fue acusado de desviar grandes sumas de dinero a las arcas de su élite empresarial aliada, una acusación que él niega.

También tensó gravemente la relación de Hungría con la UE. Aunque Hungría es uno de los países más pequeños de la UE, con una población de 9,5 millones de habitantes, Orbán ha utilizado repetidamente su veto para bloquear decisiones que requieren unanimidad.

Más recientemente, bloqueó un préstamo de la UE de 90.000 millones de euros (104.000 millones de dólares) a Ucrania, lo que provocó que sus socios lo acusaran de malversar esa ayuda crucial.

Su rival surgió desde dentro

Magyar, de 45 años, ascendió rápidamente hasta convertirse en el rival más serio de Orbán.

Magyar, antiguo miembro del círculo íntimo de Fidesz, el partido de Orbán, rompió con él en 2024 y rápidamente fundó Tisza. Desde entonces, ha recorrido Hungría sin descanso, celebrando mítines en poblaciones grandes y pequeñas en una intensa campaña que recientemente le llevó a visitar hasta seis ciudades al día.

En una entrevista con Associated Press a principios de este mes, Magyar afirmó que las elecciones serán un "referéndum" sobre si Hungría continúa su deriva hacia Rusia bajo el mandato de Orbán, o si puede recuperar su lugar entre las sociedades democráticas de Europa.

Tisza es miembro del Partido Popular Europeo, la principal fuerza política de centroderecha cuyos líderes gobiernan 12 de los 27 países de la UE.

Una batalla electoral cuesta arriba

Magyar se enfrentó a una dura batalla. El control de Orbán sobre los medios públicos húngaros, que ha transformado en portavoz de su partido, y su dominio sobre amplios sectores del mercado de los medios privados le otorgan una ventaja a la hora de difundir su mensaje.

La transformación unilateral del sistema electoral húngaro y la manipulación de sus 106 distritos electorales por parte de Fidesz también exigirán que Tisza obtenga aproximadamente un 5% más de votos que el partido de Orbán para lograr la mayoría simple.

Además, cientos de miles de húngaros étnicos en los países vecinos tenían derecho a votar en las elecciones húngaras y tradicionalmente han votado mayoritariamente por el partido de Orbán.

Según numerosos informes de prensa, entre ellos el de The Washington Post, los servicios secretos rusos conspiraron para interferir en las elecciones y favorecer a Orbán. Sin embargo, el primer ministro acusó a la vecina Ucrania, así como a los aliados de Hungría en la UE, de intentar interferir en la votación para instaurar un gobierno afín a Ucrania.

Estas acusaciones son una de las razones por las que muchos en la UE ven a Orbán como un peligro para el futuro del bloque.

Pero al otro lado del Atlántico, Trump y su movimiento MAGA apoyan incondicionalmente otro mandato de Orbán. Trump ha respaldado repetidamente al líder húngaro, y el vicepresidente estadounidense JD Vance realizó una visita de dos días a Hungría la semana pasada con el objetivo de ayudar a Orbán a conseguir la reelección