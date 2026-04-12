EU anuncia el inicio del bloqueo de todos los puertos iraníes desde las 17:30 horas del lunes

Barcos navegan por el golfo Pérsico hacia el estrecho de Ormuz mientras se pone el sol en Emiratos Árabes Unidos, el lunes 23 de marzo de 2026. Foto: AP

MADRID, (EUROPA PRESS) - El Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) informó este domingo de que comenzará el bloqueo de todos los puertos iraníes a partir de las 10.00 horas de la Costa Este de Estados Unidos, lo que equivale a las 16.00 horas en la España peninsular y las 17.30 en Irán.

"Conforme al anuncio del presidente se aplicará el bloqueo imparcialmente contra buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos iraníes y zonas costeras, incluidos todos los puertos del golfo Arábigo --Pérsico-- y del golfo de Omán", publicó el CENTCOM en un comunicado.

Las fuerzas militares estadunidenses "no impedirán la libertad de navegación de los buques que transiten el estrecho de Ormuz que vayan desde o hacia puertos que no sean iraníes", ha explicado.

El contingente estadunidense dará más información a los mandos de los buques comerciales afectados "antes de que comience el bloqueo" y los insta a comunicarse por el canal 16 "de puente a puente" cuando naveguen por el golfo de Omán y el estrecho de Ormuz.

En la primera reacción al anuncio, el jefe del Estado Mayor de la Armada iraní, Shahram Iran, ha calificado de "ridículas" las "amenazas" estadounidenses. "Los valientes hombres de la Armada de la República Islámica de Irán están monitorizando y supervisando todos los movimientos del agresivo ejército estadounidense en la zona", ha asegurado.

"Las amenazas del presidente de Estados Unidos sobre bloquear Irán tras su humillante derrota militar en la Tercerra Guerra Impuesta son muy ridícula y divertidas", añadió.