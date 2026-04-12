Keiko Fujimori encabeza elecciones en Perú pero habrá segunda vuelta, indican exit polls

BOGOTÁ (apro).- La candidata derechista Keiko Fujimori encabezó las elecciones presidenciales de este domingo en Perú, pero quedó muy lejos de lograr más del 50% de los votos para ganar en esta primera ronda y deberá disputar una segunda ronda electoral el próximo 7 de junio, según encuestas a “boca de urna” divulgadas esta tarde por medios de comunicación.

Luego del cierre de las mesas de votación, a las 18:00 horas locales (23:00 GMT), las firmas Ipsos, Datum y CIT divulgaron sondeos “de salida” de los centros electorales y las dos coinciden que aún no está definido qué candidato se enfrentará a Fujimori en la segunda vuelta.

Ipsos señaló que la hija del exmandatario Alberto Fujimori obtuvo el 16.6% de los sufragios, mientras que Datum indicó que logró el 16.5%.

La encuesta Ipsos, para Perú 21 y Latina TV, reportó que en el segundo lugar hay “un empate estadístico” entre el izquierdista Roberto Sánchez, el empresario Ricardo Belmont, el ultraderechista Rafael López Aliaga y el centrista Jorge Nieto, quienes habrían obtenido entre el 12.1% y el 10.7% de los votos.

Cualquiera de ellos podría ser el contendiente de Fujimori en la segunda vuelta porque el margen de error es de tres puntos porcentuales.

“Habrá que esperar el conteo rápido y los resultados oficiales de esta noche para saber quién quedó en segundo lugar”, dijo el presidente de Ipsos-Perú, Alberto Torres.

El sondeo de Datum, realizado para el diario El Comercio, ubicó en segundo lugar al ultraderechista López Aliaga, seguido de Jorge Nieto y Ricardo Belmont, pero los tres están en “empate técnico” porque las diferencias están dentro del margen de error de la muestra.

Según la ley electoral de Perú, para que un candidato presidencial triunfe en la primera vuelta debe obtener más del 50% de los votos y, si eso no ocurre, los dos con mayor respaldo deberán presentarse a una segunda ronda electoral.

América Televisión divulgó un sondeo de CIT Opinión y Mercado que también ubica a Fujimori a la cabeza de los comicios, con el 19.8% de los sufragios, seguida de Rafael López Aliaga, con el 13%, y Ricardo Belmont, con 12.9%. Estos dos últimos aparecen empatados.

Más de 27.3 millones de peruanos estaban convocados para elegir este domingo un presidente, dos vicepresidentes, 130 diputados y 60 senadores, en un país donde el voto es obligatorio, pero en el que tradicionalmente se producen altos niveles de abstención.

La jornada estuvo marcada por el retraso en la llegada de los materiales electorales a los centros de votación, lo que obligó al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, a ampliar en una hora el cierre de casillas, que estaba previsto originalmente para las 17:00 horas, pero que extendió a las 18:00 horas.

Antes del cierre de urnas, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, reconoció que no se abrieron 211 mesas de votación y que esto impidió que votaran 63 mil 300 personas, equivalentes al 0.23% del total de electores registrados.

Pero el partido Renovación Popular, del empresario y candidato presidencial Rafael López Aliaga, dijo que los retrasos en la entrega de material electoral –que estaba a cargo de una empresa privada— afectaron a un millón de votantes, por lo que exigirá al JNE que convoque en las próximas horas a elecciones complementarias.

La candidata presidencial Keiko Fujimori denunció “graves deficiencias logísticas” y también pidió al JNE y a la ONPE realizar elecciones complementarias o ampliar aún más el horario de votación hasta mañana para permitir que todos los peruanos ejerzan su derecho al sufragio.

La eurodiputada italiana Annalisa Corrado, jefa de la Misión de Observadores de la Unión Europea, descartó que se hubieran cometido “irregularidades” durante la jornada electoral, pero corroboró que hubo demoras en la instalación de varias mesas, especialmente en Lima, la capital del país.

Un conteo rápido y los primeros resultados oficiales de la ONPE serán divulgados esta noche.