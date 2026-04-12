Putin ratifica a su homólogo iraní el respaldo de Moscú tras el fracaso de las conversaciones con EU

MADRID (EUROPA PRESS) - El presidente de Rusia, Vladimir Putin, mantuvo este domingo una conversación telefónica con su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, en la que le ha trasladado todo el respaldo de Moscú ante el fracaso de las conversaciones de paz mantenidas en la víspera entre las delegaciones de alto nivel entre Estados Unidos e Irán.

Irán y Rusia firmaron el año pasado un nuevo acuerdo estratégico de defensa que se ha traducido, por ejemplo, en las nuevas partidas de drones iraníes al Ejército ruso durante la guerra de Ucrania.

Durante su conversación con Pezeshkian, Putin ha "subrayado además la disposición de Moscú para seguir facilitando la búsqueda de una solución política y diplomática al conflicto".

"Con este fin, Rusia mantendrá contactos activos con todos sus socios en la región", ha señalado el presidente ruso antes de reafirmar "el compromiso mutuo de seguir fortaleciendo las relaciones de buena vecindad".