Rescatan a niño de 9 años que fue encerrado en una furgoneta desde 2024; el menor tiene desnutrición. Foto: AP

PARÍS (AP).- Un niño de 9 años fue rescatado tras permanecer encerrado en la furgoneta de su padre en el este de Francia desde 2024, según informó la fiscalía local. El menor fue hospitalizado y su padre detenido.

La policía fue alertada el lunes por un vecino sobre los "sonidos de un niño" que provenían de una furgoneta en el pueblo de Hagenbach, cerca de las fronteras con Suiza y Alemania, según una declaración del fiscal Nicolas Heitz el sábado.

Tras forzar la apertura de la furgoneta, los agentes encontraron al niño "tendido en posición fetal, desnudo, cubierto con una manta sobre un montón de basura y cerca de excrementos", declaró Heitz. Según el comunicado, el niño presentaba claros signos de desnutrición y ya no podía caminar tras haber permanecido sentado durante tanto tiempo.

El padre del niño declaró a los investigadores que que lo metió a la furgoneta "para protegerlo" porque su pareja quería enviar al pequeño, que entonces tenía 7 años, a un hospital psiquiátrico, según informó el fiscal.

Heitz afirmó que no existía ningún registro médico que indicara que el niño tuviera problemas psiquiátricos antes de desaparecer y que había obtenido buenas calificaciones en la escuela.

Según el fiscal, el niño declaró a los investigadores que tenía "grandes dificultades" con la pareja de su padre y que creía que este "no tenía más remedio" que encerrarlo. Añadió que no se había duchado desde 2024.

El padre fue acusado preliminarmente de secuestro y otros delitos, y permaneció bajo custodia. Su pareja negó tener conocimiento de que el niño estuviera en la camioneta, según el fiscal. Ella fue acusada preliminarmente, incluyendo cargos por no prestar auxilio a un menor en peligro, y puesta en libertad bajo supervisión judicial.

La hermana del niño, de 12 años, y la hija de 10 años de la pareja de su padre quedaron bajo la tutela de los servicios sociales.

La fiscalía está investigando si otras personas estaban al tanto de la detención del menor.

Familiares y amigos declararon a los investigadores que creían que el niño estaba internado en una institución psiquiátrica. Según la fiscalía, a sus profesores se les informó que había sido trasladado a otra escuela. Las autoridades no han revelado los nombres de la víctima ni de sus familiares.

Los residentes de Hagenbach contactados por Associated Press expresaron su conmoción el sábado por los casos y dijeron desconocer el paradero del niño, pero no quisieron hablar de detalles. El fiscal declinó hacer más comentarios a la AP mientras continúa la investigación.