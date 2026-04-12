Trump amenaza a China con aranceles del 50% si descubre que envía material militar a Irán

Trump amenaza a China con aranceles del 50% si descubre que envía material militar a IránEl presidente de EU planteó además que si China quiere petróleo, puede enviar sus barcos a Estados Unidos para comprarles a ellos
MADRID (EUROPA PRESS) - El presidente estadunidense, Donald Trump, advirtió este domingo de que impondrá aranceles del 50% a las importaciones de productos de cualquier país que ayude a Irán con envíos de material militar y ha citado expresamente a China como objetivo de esta represalia.
"He oído noticias, aunque no siempre me creo las noticias, que dicen que China da lanzamisiles antiaéreos de hombro. No sé si es exacto. Dudo que hicieran eso. Quizás lo hicieron al principio", planteó Trump en declaraciones a la televisión Fox News.
Si sorprendemos a cualquier país, incluido China, proporcionando material militar a Irán, tendrán un arancel del 50%", ha subrayado el mandatario estadounidense.
Trump planteó además que si China quiere petróleo, puede enviar sus barcos a Estados Unidos para comprarles a ellos. "En lo que respecta a China, China puede enviarnos sus barcos. China puede enviar sus barcos a Venezuela... Tenemos mucha sobreproducción y probablemente se lo venderíamos incluso por menos dinero", ha indicado.
De hecho, Trump destacó que tiene "una relación muy buena" con el presidente chino, Xi Jinping. "Trabajamos muy bien juntos", ha resaltado antes de argumentar que han sido "duros, pero justos" con Pekín.
Así, ha recordado los aranceles impuestos a los coches chinos y ha argumentado que de no haberlo hecho pasaría como en Europa, donde "están destruyendo Europa porque se llevan gran parte del negocio de Mercedes, BMW,...".
La televisión estadounidense CNN informó el sábado citando fuentes de inteligencia de que China preparando el envío a Irán de un nuevo sistema de defensa antiaérea que estaría operativo en cuestión de semanas. El envío se realizaría a través de terceros países para evitar que Washington detectara el origen.
En concreto serían sistemas de misiles antiaéreos de hombro conocidos como MANPAD, útil en una guerra asimétrica contra aeronaves estadounidenses que vuelen bajo.
Las autoridades chinas han desmentido esta información. "China no ha proporcionado jamás armamento a ninguna de las partes en conflicto. LA información en cuestión no es cierta", ha indicado un portavoz de la Embajada china en Washington consultado por la CNN.
El pasado 3 de abril fue derribado un avión de combate estadounidense F-15 sobre Irán utilizando un misil de hombro con detección de calor. Teherán ha indicado que se utilizó un "nuevo" sistema antiaéreo sin especificar más.