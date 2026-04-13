Acusan a joven de 16 años de Florida de agredir sexualmente y asesinar a su hermanastra en un crucero. Foto: AP

(AP).- Un joven de 16 años fue acusado de asesinato y abuso sexual agravado en Florida contra su hermanastra de 18 años en un crucero de Carnival Cruise Line, según informó el lunes el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Timothy Hudson fue acusado formalmente el 10 de marzo. Pero todo el caso se mantuvo bajo secreto hasta el viernes, semanas después de que la jueza federal Beth Bloom dijera que sería procesado como adulto a petición de la fiscalía.

Anna Kepner viajaba en el crucero Carnival Horizon en noviembre con su familia. Antes de que el barco regresara a Florida, su cuerpo fue hallado oculto bajo una cama en la habitación que compartía con otros dos adolescentes, entre ellos su hermanastro menor.

La causa de la muerte de Kepner, ocurrida el 6 de noviembre, fue determinada como asfixia mecánica, que se produce cuando un objeto o una fuerza física impide que una persona respire.

Este día no se obtuvo respuesta inmediata a un correo electrónico ni a un mensaje de voz enviados a los abogados de Hudson para solicitar comentarios.

“Nuestras más sinceras condolencias a la familia de la víctima por esta pérdida inimaginable”, declaró el fiscal federal Jason Reding Quiñones en un comunicado. “Un gran jurado federal ha presentado una acusación formal por delitos graves presuntamente ocurridos a bordo de una embarcación en aguas internacionales”.

Kepner fue animadora en la escuela secundaria Temple Christian School en Titusville, Florida, a unos 65 kilómetros al este de Orlando. En su funeral en noviembre, sus familiares animaron a los asistentes a vestir colores vivos en lugar del tradicional negro, "en honor al alma brillante y hermosa de Anna".

Es extremadamente raro que adolescentes sean procesados ??en tribunales federales. Hudson fue acusado inicialmente el 2 de febrero y se declaró inocente al día siguiente en Miami. Posteriormente, se le vio en el juzgado con una gorra y una sudadera con capucha que le cubría el rostro. Sin embargo, su situación no se conocía con exactitud, ya que su edad impedía que sus abogados, el gobierno o el tribunal hicieran públicas sus declaraciones.

El 6 de febrero, un juez dictaminó que Hudson debía llevar un dispositivo de localización electrónica mientras viviera con un tío. La orden se modificó para permitirle reunirse con su padre durante unos días la semana pasada en una empresa de jardinería.

Los fiscales se opusieron a la liberación de Hudson, alegando su peligrosidad, y el lunes solicitaron a un juez que reconsiderara dicha orden ahora que ha sido acusado como adulto. Los abogados defensores tendrán una semana para responder.