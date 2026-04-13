Trump dice que ejército estadunidense ha bloqueado los puertos iraníes para presionar a Teherán

EL CAIRO (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que el ejército estadounidense había comenzado un bloqueo de los puertos iraníes como parte de su intento de obligar a Teherán a abrir el estrecho de Ormuz y aceptar un acuerdo para poner fin a la guerra que comenzó hace más de seis semanas.

Irán respondió con amenazas a todos los puertos en el golfo Pérsico y el golfo de Omán, de países aliados de Estados Unidos.

Eso preparó el terreno para un enfrentamiento extraordinario que plantea serios riesgos para la economía global y aviva la posibilidad de que el alto el fuego colapse y se reanude la guerra. Las conversaciones destinadas a poner fin de manera permanente al conflicto —que comenzó el 28 de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán— no lograron alcanzar un acuerdo este fin de semana y no ha habido noticias sobre si se reanudarán.

Trump afirma que el bloqueo ha comenzado

Trump aseveró que el bloqueo comenzó a las 10 de la mañana EDT (2 de la tarde GMT).

“No podemos permitir que un país chantajee o extorsione al mundo porque eso es lo que están haciendo”, dijo Trump sobre Irán.

Hablando en la Casa Blanca, el presidente insinuó que Estados Unidos aún está dispuesto a dialogar con Irán.

“Puedo decirles que hemos recibido una llamada del otro lado”, declaró Trump. “Nos llamaron esta mañana las personas correctas, las personas apropiadas, y quieren trabajar un acuerdo”.

Trump no informó quién llamó ni qué se discutió.

Un aviso a los navegantes emitido por Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido, la agencia británica que monitorea la seguridad marítima, declaró que las restricciones incluían “la totalidad de la costa iraní, incluidos puertos e infraestructura energética”.

El aviso indicó que el tránsito por el estrecho “hacia o desde destinos no iraníes al parecer no está impedido”, aunque los barcos “pueden encontrar presencia militar”.

Al menos dos buques petroleros que se acercaban al estrecho el lunes dieron la vuelta poco después de que comenzó el bloqueo estadounidense, reportó el rastreador de embarcaciones MarineTraffic en una publicación en X.

El cierre del estrecho por parte de Irán, por el que pasa el 20% del petróleo comercializado del mundo en tiempos de paz, ha disparado los precios del crudo, elevando el costo de la gasolina, los alimentos y otros bienes básicos mucho más allá de Oriente Medio. Teherán ha permitido el paso de algunos barcos percibidos como amistosos pero cobrándoles considerables cuotas.

Algunos analistas dudan de que Estados Unidos pueda restablecer el transporte marítimo normal mediante la fuerza por sí sola. Y no está claro cómo funcionará el bloqueo o cuáles podrían ser los peligros para las fuerzas estadounidenses.

La pregunta, en esencia, es quién puede soportar más dolor: ¿podría un bloqueo hacer insostenible la situación económica de Irán y obligarlo a ceder? ¿O impulsará tanto los precios globales del petróleo y otros que Trump se vea obligado a dar marcha atrás?

El bloqueo podría tener graves efectos

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunció que el bloqueo sería “aplicado contra embarcaciones de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes” en el golfo Pérsico y el golfo de Omán.

La decisión de CENTCOM de permitir que los barcos que viajen entre puertos no iraníes transiten por el estrecho fue un paso atrás respecto a la amenaza anterior de Trump de bloquear la vía fluvial.

En un mensaje en redes sociales publicado poco después de que el bloqueo debía comenzar, Trump escribió que la marina de Irán había sido “completamente aniquilada”, pero añadió que Teherán aún tiene “lanchas rápidas de ataque”. Trump advirtió que “si alguna de estas embarcaciones se acerca a nuestro bloqueo, será eliminada de inmediato”.

Irán emitió sus propias amenazas.

“La seguridad en el golfo Pérsico y el mar de Omán es para todos o para nadie”, informó el lunes la Radiodifusión de la República Islámica de Irán. “Ningún puerto en la región estará a salvo”, dice un comunicado del ejército iraní.

Las amenazas detuvieron el limitado tráfico de barcos que se había reanudado en el estrecho desde la tregua, según un informe de inteligencia de Lloyd’s List. Rastreadores marítimos indicaban que más de 40 buques comerciales han cruzado desde el inicio del alto el fuego la semana pasada, por debajo de los 100 o más pasos de embarcaciones por día antes de la guerra.

El bloqueo tiene la intención de aumentar la presión sobre Irán, que ha exportado millones de barriles de petróleo desde que comenzó la guerra.

Pero los efectos se sentirán mucho más allá de Irán. El precio del crudo Brent, el referente internacional, se mantuvo el lunes apenas debajo de los 100 dólares por barril. Costaba aproximadamente 70 dólares por barril antes de la guerra.

El primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron, dijeron que planean una cumbre esta semana para poner fin al conflicto y desbloquear el estrecho. En X, Macron dijo que la conferencia incluirá a naciones dispuestas a apoyar una misión “estrictamente defensiva” que esté “separada de las partes beligerantes”.

“Si ustedes pelean, nosotros pelearemos”

Altos funcionarios iraníes amenazaron con represalias.

Ebrahim Rezaei, portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, calificó las advertencias de Estados Unidos sobre un posible bloqueo como “más fanfarronería que realidad”. Dijo que Teherán estaba preparado para responder si la situación escala militarmente.

“Haría que la situación actual en la que está (Trump) sea más complicada y haría que el mercado —del que él está enojado— sea más turbulento”, indicó en una publicación en X.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, se dirigió a Trump en un comunicado: “Si ustedes pelean, nosotros pelearemos”.

Por su parte, el representante de Irán ante las Naciones Unidas, Amir-Saeid Iravani, exigió que cinco países de Oriente Medio paguen compensación porque, de acuerdo con Irán, violaron el derecho internacional al apoyar las acciones bélicas en su contra, según informaron el lunes medios de comunicación estatales de la República Islámica.

La agencia oficial de noticias de Irán, IRNA, informó de que Iravani afirmó que Baréin, Arabia Saudí, Qatar, Jordania y los Emiratos Árabes Unidos deben a Irán una indemnización por “daños materiales y morales”.

Los expertos legales están observando

Funcionarios militares estadounidenses han ofrecido pocos detalles sobre cómo funcionará realmente el bloqueo.

La Marina de Estados Unidos tiene 16 buques de guerra, incluido el portaaviones Abraham Lincoln, en Oriente Medio, dijo un funcionario de defensa. Un segundo funcionario de defensa señaló que no hay buques de guerra estadounidenses en el golfo Pérsico, que forma la mayor parte de la costa de Irán. Ambos hablaron bajo condición de anonimato para discutir operaciones militares sensibles.

Según el derecho internacional, el bloqueo debe aplicarse de manera imparcial. Los expertos legales también estarán observando si Estados Unidos permite que la ayuda humanitaria llegue a Irán.

“Cómo se lleve a cabo determinará si es legal o no”, indicó Todd Huntley, un capitán retirado de la Marina y director del programa de leyes de seguridad nacional de la Universidad Georgetown.

La tregua se sostiene tras conversaciones que terminaron sin acuerdo

La amenaza de bloqueo se produjo después de que conversaciones maratónicas de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán en Pakistán terminaran sin acuerdo el sábado.

El vicepresidente estadounidense JD Vance señaló que las conversaciones se estancaron después de que Irán se negara a aceptar los términos estadounidenses sobre abstenerse de desarrollar un arma nuclear.

Irán ha insistido en que su programa nuclear es pacífico. Sin embargo, ha tomado medidas que podrían darle la capacidad de construir un arma nuclear, incluido el enriquecimiento de uranio a niveles cercanos al grado armamentístico y el desarrollo de misiles de largo alcance potencialmente capaces de transportar una bomba.

El embajador de Irán en India, Mohammad Fathali, sostuvo que los principales puntos de fricción para Teherán eran su programa nuclear, reparaciones de guerra y alivio de sanciones.

Ni Irán ni Estados Unidos indicaron qué ocurrirá después de que el alto el fuego expire el 22 de abril. Los combates han matado al menos a 3.000 personas en Irán, 2.089 en Líbano, 23 en Israel y más de una docena en Estados árabes del golfo Pérsico. Trece militares estadounidenses han muerto.