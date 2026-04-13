Trump elimina la foto en la que aparece vestido como Jesucristo; lo califican como Anticristo

Imagen de IA que muestra a Trump que calificaron de “blasfema” y “espíritu del Anticristo”. Foto: Tomada de redes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Donald Trump borró este lunes por la mañana una publicación en su red social Truth Social que contenía una imagen generada por Inteligencia artificial (IA) en la que se le representaba como una figura similar a Jesucristo, sanando a un enfermo en una cama de hospital.

La imagen, que generó una ola inmediata de críticas incluso entre conservadores cristianos y evangélicos, fue eliminada después de permanecer en línea unas 12 o 13 horas.

La publicación se realizó la noche del domingo 12 de abril, poco después de que Trump publicara un largo mensaje criticando duramente al papa León XIV, al que calificó de “débil” en materia de crimen y “terrible” en política exterior. El pontífice había criticado las acciones militares de Estados Unidos e Israel en Irán.

Trump aparecía vestido con una túnica blanca y un manto rojo con una mano sobre la frente de un hombre enfermo en una cama, del que emanaba una luz brillante como si lo estuviera curando.

El fondo incluía elementos patrióticos: la bandera de Estados Unidos, la Estatua de la Libertad, águilas calvas y, en algunas descripciones, aviones militares o figuras angelicales.

Horas después de la eliminación, Trump respondió a las preguntas de la prensa fuera de la Oficina Oval.

Yo publiqué la imagen y pensé que era yo como doctor, con la Cruz Roja, que apoyamos. Se supone que soy yo sanando a la gente y mejorando las cosas. Solo los fake news podrían interpretarlo de otra forma”, declaró.

Líderes evangélicos, católicos y comentaristas conservadores habituales aliados de Trump la calificaron de “blasfema” y “espíritu del Anticristo”.

Figuras como la escritora Megan Basham, el comentarista Michael Knowles y la excongresista Marjorie Taylor Greene expresaron su rechazo público y pidieron su eliminación. “Dios no será burlado”, escribió uno de ellos. Fue una de las pocas veces en que parte de su base religiosa rompió públicamente con el presidente.

La controversia se produce en un momento de tensión entre la Casa Blanca y la Iglesia católica, y coincide con la celebración de la Pascua ortodoxa. Hasta el momento, la Casa Blanca no ha emitido un comunicado oficial más allá de las declaraciones del propio presidente.