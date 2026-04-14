Astronauta de Artemis II se reencuentra con su perrita tras volver a la Tierra (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La astronauta Christina Koch —quien hizo historia al convertirse en la primera mujer en explorar el espacio profundo— mostró su parte más humana al compartir emotivas imágenes con su perrita tras su regreso a la Tierra.

Los astronautas de Artemis II realizaron con éxito la primera maniobra alrededor de la Luna en más de 50 años, y viajaron más lejos en el espacio que ningún ser humano antes, en un recorrido de 10 días y millones de kilómetros de distancia, para terminar en un amerizaje sin incidentes el viernes 10 de abril frente a la costa de San Diego, California.





En su página de Instagram, la astronauta de 47 años mostró la bienvenida que le dio su perrita Sadie al volver a casa. En el video, se observa a Sadie rascar la puerta de cristal de la casa al ver acercarse a su dueña, y correr a recibirla en cuanto se abre, llevándole su peluche con una emoción desbordada.





“Sigo bastante segura de que yo fui la parte más feliz de este reencuentro. Sadie me enseñó todo lo que necesitaba saber sobre ser un animal de apoyo emocional. No esperaba que eso me fuera tan útil”, escribió Koch. Además del tierno reencuentro, la astronauta mostró imágenes de ella y su mejor amiga peluda disfrutando de una tarde en la playa.

La publicación recibió más de un millón de reacciones y siete mil comentarios, lo que demuestra la emoción que provocó en las personas tener un atisbo de la vida personal de Koch, quien vio la cara oculta de la Luna, y logró regresar a la Tierra con sus seres queridos.

La primera mujer en orbitar la Luna

“Es un honor para mí ser un ejemplo para las mujeres y las niñas”, expresó Koch en numerosas entrevistas. Dedicarse a la ciencia espacial, a la ingeniería, o ser astronauta son todas opciones que, hasta hace no muchos años, parecían casi imposibles para una mujer.

Koch, nacida en Michigan, Estados Unidos, es ingeniera eléctrica y tiene un doctorado honoris causa por la Universidad de Carolina del Norte. Su trayectoria comenzó como ingeniera eléctrica en la NASA. También fue investigadora en Groenlandia, Alaska y la Antártida, lo que la preparó para el trabajo bajo condiciones extremas.

En 2013 empezó su formación como astronauta. Posteriormente, participó en misiones en la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés) y pasó 328 días consecutivos en órbita, estableciendo el récord mundial de estancia espacial continua para una mujer.

También participó en la primera caminata espacial hecha exclusivamente por mujeres junto a su compañera Jessica Meir, mientras reemplazaban una unidad de control de energía averiada.

Con su más reciente hazaña —el viaje en Artemis II— rompió un récord al formar parte de la tripulación más diversa de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), integrada por los astronautas estadunidenses Reid Wiseman, Victor Glover —primer afrodescendiente en viajar a la luna— Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen.

Además, se trató de la primera misión orientada a establecer una presencia en la Luna, con miras a la eventual construcción de una base que pueda utilizarse para exploraciones posteriores, incluso a Marte.