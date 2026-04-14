Carney logra la mayoría en el Parlamento al ganar tres escaños en las elecciones parciales en Canadá

MADRID (EUROPA PRESS).- El Partido Liberal de Canadá del primer ministro de Canadá, Mark Carney, aseguró la mayoría en el Parlamento canadiense tras hacerse con los tres escaños en juego en las elecciones parciales celebradas este lunes en el país.

Con la victoria en las circunscripciones de Scarborough Suroeste, Universidad-Rosedale y Terrebonne, la formación de Carney alcanza los 174 asientos en la Cámara de los Comunes canadiense, logrando así la mayoría parlamentaria, que hasta ahora se le escapaba a los liberales por un solo escaño.

En un comunicado, el primer ministro canadiense subrayó que los votantes han depositado su "confianza" en el "plan del nuevo gobierno".

"Aceptamos ese apoyo con humildad, determinación y una clara comprensión de lo que este momento exige", indicó.

This is a time to come together so we can build a Canada strong for all.



My statement on today's by-elections in University–Rosedale, Scarborough Southwest, and Terrebonne. pic.twitter.com/jz2Z1jUo23 — Mark Carney (@MarkJCarney) April 14, 2026

Carney llamó a la unidad en el país para así “poder construir un Canadá fuerte para todos”, después de señalar que trabajará con otros partidos y "recogerá todas las perspectivas" presentes en el Parlamento.

Enfrente, el líder del opositor Partido Conservador, Pierre Poilievre, prometió seguir adelante con la oposición a Carney al que ha acusado de conseguir la mayoría parlamentaria no mediante elecciones generales o parciales sino con "acuerdos a puerta cerrada con políticos que traicionaron a las personas que votaron por ellos".

Estas palabras llegan después de varios casos en los últimos meses de transfuguismo a las filas liberales.

"Los liberales esperan que los canadienses se rindan, se vuelvan complacientes y desaparezcan para que Carney tenga poder total sin ningún tipo de rendición de cuentas. Eso no ocurrirá. Nuestro país y su gente valen la pena luchar por ellos", señaló en un mensaje en redes.