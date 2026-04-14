El icónico hotel Mandarin Oriental de Miami es demolido tras 25 años en pie (Videos)

El icónico hotel Mandarin Oriental de Miami es demolido tras 25 años en pie. Foto: Captura de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En menos de 20 segundos, el icónico hotel Mandarin Oriental —edificio de 23 pisos en Brickell Key, Miami— desapareció tras una impactante demolición controlada que paralizó la vida de los residentes de la zona, el pasado domingo 12 de abril.

The landmark 23-story Mandarin Oriental hotel in Miami, Florida was demolished on Sunday to make way for a larger development, marking the city’s largest implosion in more than a decade, according to officials. pic.twitter.com/FbL7lBcS9E — CBS News (@CBSNews) April 13, 2026

Las imágenes de la rápida destrucción del emblemático hotel, que abrió sus puertas hace casi tres décadas, se compartieron en vivo a través de medios de comunicación oficiales y también se difundieron en redes.

???? En Miami, el hotel Mandarin Oriental en Brickell Key fue demolido mediante una implosión controlada.



?? El edificio de 23 pisos colapsó en menos de 30 segundos, sorprendiendo a decenas de espectadores que presenciaron el momento.



??? En el sitio se desarrollará un nuevo… pic.twitter.com/wlxmbkUAzH — TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) April 12, 2026

???? Florida

This morning



Implosion of the Mandarin Oriental Hotel from a special angle!

???? pic.twitter.com/nhktduo9ax — José María???? Life is do or die ???? (@JMyo77) April 12, 2026

El hotel Mandarin Oriental, inaugurado en el año 2000, se convirtió en un punto de referencia de la ciudad, dominando el paisaje urbano. El comisionado municipal Ralph Rosado afirmó, de acuerdo con CBS News, que la demolición fue simbólica: “una parte del viejo Miami se derrumba para que el nuevo Miami ocupe su lugar”.

En el lugar que antes ocupaba el exclusivo hotel se construirán dos lujosas torres de residencia bajo el nombre de The Residences at Mandarin Oriental. Se prevé que su construcción se concluya en 2030, lo que posiblemente transformará la identidad de la zona, de acuerdo con Swire Properties.

La demolición ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana, en Brickell Key, una isla construida artificialmente. De acuerdo con oficiales citados por The Washington Post, se trató de la implosión más grande en Miami en más de una década.

Por su seguridad, las autoridades solicitaron a los residentes que vivían a menos de 244 metros del edificio que evacuaran la isla, y de no ser posible, que permanecieran dentro de sus apartamentos durante la explosión, con las ventanas y puertas cerradas, para protegerse del polvo.

La demolición se llevó a cabo tras casi dos años de planificación y coordinación entre contratistas especializados y el ayuntamiento. A partir de los análisis, se decidió que la implosión era el método más seguro y eficiente para cumplir con el calendario del proyecto, y minimizar los riesgos para la comunidad de Brickell Key.