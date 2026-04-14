EU asegura que ningún buque iraní logró superar su bloqueo en el paso de Ormuz en 24 horas

Mapa con las rutas alternativas propuestas por Irán en el estrecho de Ormuz. Foto: EUROPA PRESS

MADRID (EUROPA PRESS) - El Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) aseguró este martes que ningún buque iraní ha logrado superar el bloqueo impuesto en el estrecho de Ormuz, cuando se cumplen ya las primeras 24 horas del mismo.

"Durante las primeras 24 horas, ningún buque logró pasar el bloqueo estadunidense", reportó el CENTCOM en un mensaje en sus redes sociales, en el que detalla que seis embarcaciones cumplieron con las indicaciones "para dar la vuelta y regresar a un puerto iraní en el golfo de Omán".

El CENTCOM explicó que bloqueo se está imponiendo a discreción contra buques de toda bandera que entren o salgan de puertos iraníes, incluidos aquellos ubicados en los golfos Árabigo y de Omán, mientras apoyan la "libre navegación" de aquellos que transiten por el estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes.

Para ello, Estados Unidos ha remarcado que cuenta con más de 10.000 efectivos de la Marina y la Fuerza Aérea, así como con más de una docena de buques de guerra y docenas de aeronaves. "Están ejecutando la misión de bloquear buques que entran y salen de los puertos iraníes", ha incidido.

Este lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con "eliminar" las embarcaciones rápidas de la Armada de Irán que traten de sortear el bloqueo ordenado por Washington en el estrecho de Ormuz, asegurando que el Ejército estadounidense usará los mismos métodos que en su campaña contra supuestas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico.

"Si alguno de estos barcos se acerca siquiera a nuestro bloqueo, será eliminado de inmediato, utilizando el mismo método de eliminación que empleamos contra los narcotraficantes en sus embarcaciones en el mar. Es rápido y brutal", avisó el dirigente norteamericano en un mensaje en redes sociales horas después de imponer un bloqueo al estratégico paso, como respuesta a la falta de avances en las conversaciones con Irán en la cumbre en Islamabad.