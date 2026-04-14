EU sanciona a casinos y facilitadores de lavado de dinero y narcotráfico del Cártel del Noreste

Personas facilitadoras de lavado de dinero, narcotráfico y tráfico de personas en corredores de la frontera de Tamaulipas para del Cártel del Noreste. Foto: Especial

WASHINGTON (apro). – El gobierno de Estados Unidos anunció la aplicación de sanciones en contra de casinos y personas facilitadoras de lavado de dinero, narcotráfico y tráfico de personas en corredores de la frontera de Tamaulipas para del Cártel del Noreste.

“Estas medidas se dirigen contra las redes financieras y logísticas que sustentan a una de las organizaciones delictivas más violentas de México, a la que Estados Unidos ha designado como organización terrorista extranjera”, informó el Departamento de Estado.

Por medio del vocero de la dependencia, Thomas Pigott, el gobierno de Donald Trump indicó que los casinos y facilitadores de narcotráfico y tráfico de personas, operan a lo largo de corredores fronterizos clave, entre los cuales se cuenta al de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Muchos de los sancionados son empresas y ciudadanos estadunidenses, por lo que el Departamento de Estado omite dar a conocer sus identidades, algo que hace con frecuencia cuando se trata de sus ciudadanos vinculados con el narco terrorismo.

“La violencia y la intimidación del Cártel del Noreste, incluido su ataque en marzo de 2022 contra el consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo, amenazan al personal estadunidenses, socavaban la soberanía mexicana y desestabilizan a las comunidades”, apuntó Pigott.

Con estas sanciones el gobierno de Estados Unidos pretende debilitar fuentes de ingresos y atacar refugios del Cártel del Noreste, agregando que también protege al comercio transfronterizo legítimo y detiene el tráfico de personas, fentanilo y otras drogas.

“La medida adoptada continúa el cumplimiento de la promesa que el presidente Trump hizo al pueblo estadunidense de proteger nuestro territorio, combatir el tráfico de drogas, desmantelar las redes de tráfico de personas y hacer frente a la corrupción y la violencia que estas organizaciones extranjeras alimentan en toda nuestra región”, concluyó el portavoz del Departamento de Estado por medio de un comunicado.

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