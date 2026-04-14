Fujimori se consolida como vencedora de la primera vuelta en Perú

Keiko Fujimori, candidata presidencial del partido Fuerza Popular, saluda con la mano tras votar en las elecciones generales celebradas en Lima, Perú, el domingo 12 de abril de 2026. Foto: AP

MADRID (EUROPA PRESS) - La candidata de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, se consolida como vencedora de las primera vuelta de las elecciones generales de Perú rozando el 17% del voto y con más del 73% del escrutinio completado, mientras Rafael López Aliaga y Jorge Nieto se disputan una segunda plaza aún muy abierta que les dará un hueco en la ronda final en junio. * Con estos resultados, Fujimori conseguirá por tercera ocasión llegar a la segunda vuelta de las elecciones, de las cuatro veces que lo ha intentado. En las citas de 2016 y 2021 apenas un exiguo margen impidió que la hija del expresidente Alberto Fujimori siguiera sus pasos tras lo que denunció ser víctima de fraude.

Por el momento, cuenta con el 16,9% de los votos, lo que significa 2,1 millones de todas las papeletas que se depositaron este domingo y de manera excepcional el lunes, después de que más de 63.000 electores no pudieran hacerlo la jornada prevista por falta de material electoral en sus colegios.

Unas irregularidades que, no solo han levantado las primeras sospechas de posible fraude electoral, sino que además han motivado la denuncia del Jurado Nacional de Elecciones al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, y a otros tres funcionarios del organismo.

Si la presencia de Fujimori en la segunda vuelta prevista para el 7 de junio parece ya confirmada, no así la de quien será su contrincante. La segunda plaza sigue muy abierta. Apenas poco más de 120.000 votos separan a López Aliaga y Nieto. Una disputa que dirime en medio una abstención del 45%.

López Aliaga, del partido conservador Renovación Popular, cuenta por el momento con el 12,9% de los votos, mientras que Nieto, del centrista Partido del Buen Gobierno, alcanza el 11,9% de los apoyos, según cifras del ONPE.

ELECCIONES PARLAMENTARIAS

Además de la Presidencia, más de 27 millones de peruanos han tenido este domingo la misión también de renovar a sus representantes al Congreso, que vuelve a ser bicameral, entre una ristra de más de 10.000 aspirantes. A los 130 de la Cámara de Diputados y los 60 del Senado, se les suma otros cinco para el Parlamento Andino.

En cuanto a la Cámara de Diputados, solo seis partidos han logrado superar el umbral del 5%, entre ellos Renovación Popular, de López Aliaga, que se erige como principal fuerza, seguida del Partido del Buen Gobierno, de Nieto, y Fuerza Popular, que lidera Fujimori. La formación de centroizquierda Ahora Nación, así como el conservador antifujimorista Partido Cívico Obras y al conservador País para Todos, que tendrían representación en el arco parlamentario.

En el Senado, se repiten los mismos partidos, con Renovación Popular a la cabeza, más Juntos por el Perú.

En los últimos años, el Congreso ha proclamado y hecho caer a tantos presidentes como ha querido, provocando una importante inestabilidad que ha impedido, entre otras cosas, hacer frente a una de sus mayores crisis de seguridad de los últimos años, mientras crece el rechazo de la ciudadanía a las instituciones.