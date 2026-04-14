Perro policía neutralizó a delincuente en San Diego (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un perro policía k-9 se convirtió en héroe durante un operativo en San Diego al neutralizar a un hombre que atacó a otra persona en un estacionamiento el pasado fin de semana.

Los hechos sucedieron en la zona de East Village y llamaron la atención de los transeúntes debido a los gritos que se escucharon cuando un sujeto atacó a un empleado de un estacionamiento, golpeándolo con un largo palo de aparente madera. Debido a las lesiones, la víctima fue trasladada al hospital, informó NBC San Diego.

Posteriormente, la policía llegó al lugar. Nueve patrullas y dos motocicletas se desplegaron para desarmar al individuo; entre los agentes, había un perro policía que fue esencial para completar la misión con éxito.

En el momento de mayor tensión, una vecina logró grabar un video del operativo desde una azotea, lo que capturó en imágenes la precisa y oportuna intervención del perro, que, en unos cuantos segundos, y sin causarle ninguna lesión aparente, neutralizó al hombre.

¡Todos los perros son una chingonería!



Un perro policía ‘K-9’ neutralizó a un hombre acusado de apuñalar a empleado de un estacionamiento en San Diego, California.



El sospechoso opuso resistencia al uso de armas no letales, por lo que el canino intervino para someterlo.… pic.twitter.com/TuglRaPsri — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) April 14, 2026

De acuerdo con Phaedra Cook —residente de la zona entrevistada por NBC San Diego— los policías intentaron convencer al hombre de dejar el palo en el suelo durante aproximadamente diez minutos, antes de la intervención canina.

Después sucedió lo que se observa en el video: los policías intentaron acercarse al hombre, y dispararon municiones cinéticas de armamento menos letal o antidisturbios, del tipo que se utilizan para dispersar a manifestantes en Estados Unidos.

Debido a que el hombre continuaba sin cooperar los uniformados decidieron soltar al perro, quien rápidamente corrió hacia el atacante. El sujeto intentó defenderse golpeando al can con el palo, pero el perro policía logró esquivar la mayoría de los golpes.

Con una destreza sorprendente el animal mordió la manga del sujeto y lo jaló hacia el piso. Con esa acción logró derribarlo y mantenerlo neutralizado unos segundos hasta que los policías estuvieron lo suficientemente cerca para concretar el arresto.

Al poco tiempo las imágenes se volvieron virales y los usuarios en redes sociales celebraron la acción del perro. Tanto autoridades como medios de comunicación locales reconocieron que la acción del can fue fundamental para evitar que la violencia escalara y su intervención permitió detener al sospechoso sin el uso de fuerza letal.

El detenido fue identificado como Lathapoun Keovongsa, de 20 años, quien permanece bajo investigación y enfrenta al menos cuatro cargos relacionados con el suceso, de acuerdo con NBC San Diego.