Qué pasó en el primer caso de EEUU bajo la ley TAKE IT DOWN por contenido íntimo con IA

Estados Unidos ya activó por primera vez su nueva ley federal contra imágenes íntimas manipuladas con IA.. Foto: Canva (foto ilustrativa)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un hombre de Ohio se convirtió en el primer procesado en Estados Unidos bajo la ley federal TAKE IT DOWN, creada para castigar la difusión no consentida de imágenes íntimas reales o manipuladas con inteligencia artificial. La actualización oficial más reciente indica que James Strahler II, de 37 años, se declaró culpable el 7 de abril en una corte federal de Columbus; hasta el 14 de abril de 2026 no se había publicado todavía una sentencia final.

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La Fiscalía del Distrito Sur de Ohio informó que Strahler aceptó cargos por ciberacoso, producción de representaciones visuales obscenas y publicación de falsificaciones digitales íntimas. Fiscales estadounidenses presentaron el asunto como el primer caso del país bajo esta nueva ley federal.

Qué hizo el acusado en el caso de Ohio

De acuerdo con el Departamento de Justicia, el acusado mantuvo una campaña de hostigamiento contra varias víctimas mediante llamadas, mensajes de voz, textos y publicaciones en línea. Las autoridades sostienen que utilizó tanto imágenes sexuales reales como material manipulado con inteligencia artificial.

La fiscalía añadió que en su teléfono tenía instaladas más de 24 plataformas de IA y más de 100 modelos de inteligencia artificial basados en la web. Según el expediente federal, esos recursos fueron usados dentro del patrón de acoso y difusión de material sexual no consentido.

Qué cambia con la ley TAKE IT DOWN en Estados Unidos

La ley TAKE IT DOWN fue firmada en mayo de 2025. La norma criminaliza la distribución de imágenes íntimas no consentidas y obliga a las plataformas a retirar contenido explícito, incluidas deepfakes generadas con IA, dentro de un plazo de 48 horas tras la notificación de la víctima.

Aunque varios medios describieron el expediente como la primera “condena” bajo esta legislación, la formulación más precisa con base en la actualización oficial es que se trata de la primera declaración de culpabilidad o primer caso federal resuelto bajo la ley, mientras sigue pendiente la sentencia.

Córdoba lleva a juicio un caso similar en América Latina

En Argentina, la justicia de Córdoba elevó a juicio oral el caso de un joven acusado de publicar en una web para adultos imágenes de compañeras editadas con inteligencia artificial. El expediente avanzará por el delito de lesiones graves calificadas por mediar violencia de género.

La cobertura del caso señala que el acusado, estudiante de la Escuela Manuel Belgrano, fue denunciado en 2024 por crear y difundir imágenes sexuales falsas de sus compañeras. A diferencia del caso de Ohio, el proceso en Córdoba no se apoya en una ley específica sobre deepfakes sexuales, sino en una figura penal ya existente, utilizada por la justicia argentina para encuadrar la violencia digital denunciada.