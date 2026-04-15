Adulta mayor rechaza 74 millones de pesos por sus tierras para construir centro de datos

La expansión de centros de datos impulsa negociaciones con agricultores en zonas rurales de Estados Unidos.. Foto: Canva (foto ilustrativa)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Una agricultora adulta mayor del condado de Mason, en el estado de Kentucky, rechazó una oferta millonaria por sus tierras agrícolas relacionada con la construcción de un centro de datos en una zona rural cercana a la ciudad de Maysville.

La propietaria, identificada como Ida Huddleston, de 82 años, recibió una propuesta económica de 60,000 dólares por acre, equivalente a aproximadamente 1.05 millones de pesos mexicanos por acre, por su terreno de 71 acres, lo que representaba una oferta total cercana a 4.26 millones de dólares, es decir, alrededor de 74.5 millones de pesos mexicanos, considerando un tipo de cambio promedio de 17.5 pesos por dólar registrado en marzo de 2026.

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La negociación ocurrió en el contexto de un proyecto para construir un centro de datos que requeriría alrededor de 2,000 acres de terreno en la región.

Medios locales del estado de Kentucky informaron que representantes del proyecto contactaron a múltiples propietarios de tierras agrícolas como parte del proceso de adquisición de suelo. La cobertura fue difundida por la televisora regional LEX 18.

Autoridades locales indicaron que el desarrollo podría generar alrededor de 400 empleos permanentes y más de 1,500 durante la fase de construcción, según información presentada en reuniones públicas relacionadas con el proyecto.

Propietaria mantiene su tierra mientras continúan negociaciones para el proyecto tecnológico

La agricultora decidió conservar la propiedad y continuar con sus actividades agrícolas pese al monto ofrecido.

El terreno forma parte de una zona rural donde operan granjas familiares dedicadas a la producción agrícola y ganadera. Las autoridades del condado mantienen procesos regulatorios relacionados con el uso de suelo y la instalación de infraestructura industrial en áreas agrícolas.

En el mismo proyecto, otra integrante de la comunidad recibió una propuesta de 48,000 dólares por acre por una extensión mayor de terreno, lo que elevó el valor total de las ofertas combinadas a aproximadamente 26 millones de dólares, equivalentes a cerca de 455 millones de pesos mexicanos, utilizando el mismo tipo de cambio estimado para marzo de 2026.

Reportes de prensa indicaron que algunas familias aceptaron vender sus propiedades, mientras que otras decidieron mantener sus tierras.

La agricultora adulta mayor continúa operando su granja y mantiene la propiedad de sus tierras mientras el proyecto sigue en evaluación por autoridades locales.

Agricultores en otros países también han rechazado ofertas millonarias por tierras

El caso de la agricultora en Kentucky ocurre en un contexto internacional en el que propietarios rurales han rechazado propuestas económicas similares vinculadas a proyectos tecnológicos.

Medios internacionales documentaron que en el mismo condado otra familia rechazó una oferta cercana a 8 millones de dólares, equivalente a aproximadamente 140 millones de pesos mexicanos, por su granja ubicada dentro del área considerada para el centro de datos.

Asimismo, reportes de prensa en Estados Unidos informaron que agricultores en distintos estados han recibido propuestas que superan varias veces el valor habitual de las tierras agrícolas.

En el estado de Virginia, propietarios rurales rechazaron ofertas superiores a 30 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 525 millones de pesos mexicanos, por terrenos considerados estratégicos para la instalación de infraestructura digital.

En Europa, medios del Reino Unido reportaron casos similares en comunidades rurales donde empresas tecnológicas ofrecieron millones de dólares por terrenos destinados a centros de datos y proyectos energéticos asociados.

El aumento de estas propuestas se relaciona con la creciente demanda global de terrenos adecuados para centros de datos, infraestructura utilizada para almacenar y procesar información digital.