Estalla conflicto poselectoral en Perú por denuncia de fraude de candidato ultraderechista

Simpatizantes asisten a un mitin de Rafael López Aliaga, candidato presidencial del partido Renovación Popular, en Lima, Perú, el martes 14 de abril de 2026. Foto: AP

BOGOTÁ (apro).- Perú vive este miércoles un conflicto postelectoral por las denuncias de “fraude” lanzadas por el candidato presidencial ultraderechista Rafael López Aliaga, quien luego de que su pase a la a segunda vuelta ha sido puesto en duda a medida que avanza el conteo de votos, exige a las autoridades “declarar la nulidad” de los comicios del pasado domingo.

El abanderado de Renovación Popular figuraba en segundo lugar de las elecciones desde los primeros reportes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), lo cual le aseguraba su pase a la segunda vuelta ya que la ganadora de los comicios, la también ultraderechista Keiko Fujimori, no alcanza el porcentaje (más del 50% de los sufragios) para ganar en la primera ronda.

Hasta ayer martes, de acuerdo con el conteo de la ONPE, Fujimori y López Aliaga aparecían como los finalistas de la contienda y los que se enfrentarían por la presidencia de Perú en la segunda vuelta del 7 de junio próximo, pero, de manera sorpresiva, en las últimas horas el candidato izquierdista Roberto Sánchez desplazó al abanderado ultraconservador.

Esta mañana, con el 90.927% de los votos escrutados, Fujimori se mantiene firme en el primer lugar, con el 16.99% de los sufragios, pero Sanchez la sigue con el 12.05% y López Aliaga cayó al tercer puesto, con el 11.88%.

La diferencia entre el segundo y tercer lugar es de apenas 25 mil votos cuando faltan de escrutar menos del 10% de las actas electorales.

Las denuncias de fraude de López Aliaga, un acaudalado empresario que ha sido alcalde de Lima, generan alta tensión en un Perú y agita al sector político en medio de una generalizada sensación ciudadana de que el país –que ha tenido ocho presidentes en la última década-- se aproxima a un nuevo periodo de inestabilidad.

El candidato ultraderechista, conocido en Perú por su conservadurismo extremo y por ser miembro del Opus Dei, basa su denuncia de fraude en los graves retrasos que se produjeron el domingo en la instalación de mesas electorales por la falta de material electoral, que no llegó a tiempo a los centros de votación por las fallas en la empresa de transportes que fue contratada.

Varios miles de electores, sobre todo en Lima, esperaron durante horas para poder sufragar, e incluso la ONPE debió suspender la votación en 211 mesas en Lima, lo que impidió a unas 55 mil personas ejercer su derecho al voto.

Aunque esas mesas abrieron el lunes, López Aliaga sostiene que la elección ya está viciada y que los retrasos en la apertura de mesas en todo el país impidieron votar a un millón 600 mil ciudadanos que representan el 5.8% de electores registrados. Según él, de ese universo, unos 500 sufragios son a su favor.

Por ello, López Aliaga insiste en anular el proceso y convocar a nuevas elecciones pues, de lo contrario, convocará a movilizaciones en todo el país.

El candidato presidencial apuntó contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, a quien señaló como parte de “una mafia” que busca “inflar a un candidato radical” (el izquierdista Roberto Sánchez) para dejarlo fuera de la contienda.

En un mitin la noche del martes frente a la sede de la ONPE dijo: "Le damos exactamente veinticuatro horas (a Corvetto) para declarar la nulidad de este fraude electoral”.

López Aliaga apareció en segundo lugar y como contendiente de Fujimori en la segunda vuelta en un conteo rápido de la encuestadora Datum divulgado por el diario El Comercio la noche del domingo.

Unión Europea avala comicios

La crisis también llegó a los organismos electorales ya que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) –instancia colegiada de cinco miembros que imparte justicia electoral— presentó una denuncia penal, contra quien resulte responsable, por las fallas logísticas en los comicios del domingo, lo que apunta directamente a Corvetto, el jefe de la ONPE.

López Aliaga pidió a la Fiscalía y a la Policía Nacional detener y encarcelar a ese funcionario, quien ha rechazado cualquier posibilidad de fraude en los comicios del domingo pasado y esta mañana dijo que los resultados de la elección “reflejan fielmente la voluntad de los votantes peruanos”.

La jefa de la Misión de Observadores de la Unión Europea, Annalisa Corrado, dijo que ese grupo de veedores no encontró elementos objetivos que permitan desarrollar “una narrativa de fraude”, al tiempo que calificó de “graves” las fallas logísticas que se registraron durante la jornada electoral y que impidieron la entrega a tiempo del material de votación.

La Misión de Observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) se pronunció en el mismo sentido en su informe preliminar.

El consenso entre las fragmentadas fuerzas políticas del país es que las elecciones tuvieron contratiempos por la deficiente planeación, pero que no hay elementos para hablar de fraude.

Luis Galarreta, candidato a la vicepresidencia del partido fujimorista Fuerza Popular, descartó que se haya producido un fraude en los comicios, pero sostuvo que Corvetto debería separarse de la ONPE antes de la segunda vuelta electoral.

El politólogo Martín Tanaka dijo a la televisora RPP que el país vive “un momento delicado” en el cual los diferentes actores deben demostrar respeto a las reglas democráticas, aunque los resultados no les sean favorables.

Además, consideró que López Aliaga “se pasó de la raya” al denunciar un fraude electoral sin presentar pruebas y cuando aún no concluye el conteo de votos. También, al solicitar la anulación de los comicios.

“Es una propuesta destemplada e inviable”, dijo.