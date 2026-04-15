Trump publica imagen en la que Jesús lo abraza tras la polémica con el papa León XIV

El presidente Donald Trump compartió en sus redes sociales una fotografía creada con Inteligencia Artificial donde Jesús lo abraza. Foto: @realDonaldTrump

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En medio de la polémica por el enfrentamiento que tiene con el papa León XIV y tras eliminar una imagen donde aparecía como Jesús, el presidente Donald Trump compartió en sus redes sociales una fotografía creada con Inteligencia Artificial donde la figura del hijo de Dios lo abraza.

La fotografía fue difundida originalmente por una cuenta en X llamada "Irish for Trump" y luego republicada por el mandatario en Truth Social.

"Puede que a los locos de la izquierda radical no les guste esto, pero a mí me parece muy bonito", escribió el mandatario.

Apenas el lunes, Trump borró la publicación en su red Truth Social que contenía una imagen generada por IA en la que se le representaba como una figura similar a Jesucristo, sanando a un enfermo en una cama de hospital.

La imagen, que generó una ola inmediata de críticas incluso entre conservadores cristianos y evangélicos, fue eliminada después de permanecer en línea unas 12 o 13 horas.

Este hecho ocurre a par del debate que ha tenido con el líder de la Iglesia. Los ataques de Trump contra León comenzaron después de que el papa amplificara las críticas a la guerra y afirmara que Dios no bendice a quienes lanzan bombas. León también calificó de “verdaderamente inaceptable” la amenaza de Trump de aniquilar la civilización iraní.